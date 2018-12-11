Türel, Kumluca ve Finikeli öğrencilerle buluştu

AŞT'nin sevilen oyunu “Oyun Oyun İçinde” öğrenciler için sahnelendi. Başkan Menderes Türel ve AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, oyun sonrası öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen iki ayrı tiyatro gösterisi ile öğrencileri sanatla buluşturdu. Yaklaşık bin 500 Kumlucalı ve Finikeli öğrencinin keyifle izlediği ‘Oyun Oyun İçinde' adlı tiyatro oyunu sonrası Başkan Menderes Türel ve Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, öğrencilerle söyleşi yaptı. Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Türel, nasihatlerde bulundu.

“Hayatınızı doğru planlayın”

Başarının sırrının doğru planlama olarak özetleyen Türel, “Sizlerin başarısı bu ülkenin başarısı olacak. Sizler hayatınızda doğru planlama ile ancak başarıyı yakalayabilirsiniz. Biz bu etkinlikleri sizin başarınızı arttırmak için yapıyoruz. Moral depolayın ve derslerinize daha çok çalışın diye. Kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerde mutlaka bulunun. Ben lisede bir yandan basketbol oynuyordum, okul takımının kaptanıydım. Bir taraftan müzikle ilgileniyordum, bir taraftan da takdirname alıyordum. O dönemde tüm bunları bir arada yaparak ve derslerde de başarılı olabileceğini göstermiştim. Hayatımızı doğru planlamak çok önemli. Başarıya ulaşmak, planlamak, uygulamak ve uyguladığını denetlemekten geçiyor.”

“Gençlere inanıyorum”

Gençlere sonuna kadar inandığını ifade eden Başkan Menderes Türel, “Hayatınızın keyfini çıkarın, derslerinizi de ihmal etmeyin. Her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır. Kendinizi geleceğe ne kadar iyi hazırlarsanız, hayatınızın kalan kısmında daha rahat yaşayacaksınız. Ben inanıyorum ki sizler başaracaksınız. İlerde sizlerden büyük sanatçılar, memleketine hizmet eden belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar, cumhurbaşkanları olacaktır. Çalışınca azmedince oluyor” diye konuştu.

“Heyecanımızı taze tutuyoruz”

Bir öğrencinin siyasi yaşamınız ve gündelik iş yoğunluğunuzdan yoruldum dediğiniz anlar olmuyor mu sorusuna başkan Türel şöyle cevap verdi, “Gençler ben 55 yaşındayım. Ama vatan millet hizmetinde halen gençlik yıllarımda olduğumu düşünüyorum. O heyecanınızı kaybederseniz, yeter artık derseniz başarılı olmanız mümkün değil. Yakında biliyorsunuz yeniden belediye seçimleri var. Ben de değerli büyüklerimizin onayıyla tekrar aday gösterildim. Yeni başlar gibi o heyecanımızı her zaman taze tutacağız. İşimizi çok seveceğiz çok başaracağız ki başarı gelsin.”

Başkan Türel ve Mehmet Özgür söyleşi sonunda öğrencilerle Selfie çektirdi.