Türel: “Mali disiplinimiz ve başarılı Finans yönetimimizle destan yazdık”

Türel, Türkiye'nin en çok proje üreten belediyeleri arasında yer aldıklarını ve yatırım alanında destan yazdıklarını söyledi.

Antalya'nın son 5 yılda büyük bir değişim ve gelişim gösterdiğine dikkat çeken Başkan Türel, “Bu gelişim ve değişimi destekleyen en büyük etkenlerden biri de başarılı bütçe yönetimi ve mali disiplinimiz oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak, kredibilitesi yüksek, mali disiplini ve başarılı finans yönetimimizle adeta destan yazdık. Son 5 yılda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ticari bankalardan çok daha düşük faizi olan İlbank'tan yatırımlarına en kolay ve uzun vadeli kredi bulabilen belediyeler arasında yer alıyoruz. İlbank sadece fizibıl projelere kredi verir. Bunlar doğru proje üreten ve geri alabileceğine emin olduğu belediyelere kredi verirler. Bu durum Antalya'nın projelerinin ne kadar iyi seçildiğini, ne kadar doğru yatırım yapıldığının göstergesidir” dedi.

“Fitch raporları gösteriyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin mali performansı uluslararası kredilendirme kuruluşu Fitch'in raporlarında da büyük övgüye mazhar olduğunu hatırlatan Başkan Türel, “Son beş yıldır gelir, tahsilatında ve bütçe disiplininde en iyi performansı gösteren, finans kredibilitesi yönünden kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'den Türkiye ülke notu ile aynı notu alabilen ve de analitik ödeme sistemi ile düzenli ödeme yapan çok az sayıda belediyeden birisi haline geldik” diye konuştu.

“Türkiye'ye örnek belediyeyiz”

Mali yapısıyla Türkiye'ye örnek gösterildiklerinin altını çizen Başkan Türel, “Bir proje fabrikası olan Antalya Büyükşehir Belediyesi nüfusa oranlandığında en çok proje üreten belediyeler arasında ilk sıralarda bulunuyor. Biz bugün de aynı mali disiplin ve ödemelerdeki hakkaniyetli sistemi ile küçük esnafı asla mağdur etmeden hem yatırım yapan, hem de ödemelerini her ay düzenli olarak ödemeye devam eden, kendi içinde işgücünü sinerjiye dönüştüren mali yapısıyla Türkiye'ye örnek gösteriliyoruz. Antalya 30 Büyükşehir Belediyesi arasında tüm çalışanlarına, kamu kurumlarına, Sosyal Güvenlik kurumlarına borcu olmayan ender belediyeler arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

“Projelerle hem kaynak hem istihdam sağlıyoruz”

1 Nisan 2014 tarihinin öncesinde maaşların 5 ay geriden ödendiğini hatırlatan Başkan Türel, “Elektrik parasını dahi ödeyemeyen, yatırım harcaması 50 milyon TL'yi bulmayan belediyeden söz ediyoruz. Ödeme yükümlülüğünü yerine getiremediği için çalıştığı esnaflar ile yüzlerce dosyayla haciz kıskacına girmiş, milyonlarca TL ödeme ve faizi ile borç sarmalında boğulmuş bir belediyeden söz ediyoruz. Ne geliri tahsil edebilen ne de ödemesini gerçekleştirebilen bir belediye iken, bugün yıllık bütçesinin yüzde 50'sini yatırıma ayıran, personel ve cari giderlerini asgari sınırlara çeken, yaptığı projeler ile hem kaynak sağlayan hem de istihdam sahası yaratan bir belediyeye dönüştük. Büyükşehir Belediyesi personel ve esnafa geçmişten kalan tüm borçları temizledi. Son 5 yılda da personeli ikramiye ve sosyal alacaklarını günü gününe aldı. Bu noktalara gelebilmenin yolu çok çalışmanın yanı sıra iyi bir finans yönetimi ve sıkı bir mali disiplinden geçer” ifadelerini kullandı.