Türel Meclis'te Balbey açıklaması yaptı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Balbey Yenileme Projesi'nin tarihi dokunun koruması amacıyla yapıldığını ve hak sahipleri ile yapılan sözleşmelerin yüzde 87 oranına ulaştığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Aralık Ayı Olağan Toplantısında CHP'li meclis üyelerinin ve meclise konuk olan Balbey Derneği üyelerinin Balbey'deki son durum ile ilgili bilgi istemesi üzerine açıklamalarda bulundu. Türel, projeyi bölge sakinlerinin rızasıyla hayata geçirmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti. Yapılan ön protokol ile projede kimin ne istediği yönünde taleplerin toplandığını hatırlatan Başkan Türel, “O dönemde yüzde 55-60 oranında vatandaşımız kanaatini bize bildirdi. Biz de bu yüzde 55-60'ın kanaatlerine göre projelerimizi geliştirdik. Geribildirim yapmayan yüzde 40-45 oranındaki vatandaşımızın taleplerinin ne olabileceğini bir geri dönüş olmadığı için ancak tahmin etmek suretiyle bu çalışmaları yürüttük” dedi.

“Sözleşmeler bağımsız bölüm üzerinden”

BALDER üyelerinin görüşlerini önemsediğini belirten Başkan Türel, Balbey'de hak sahipliği sözleşmesi imzalayanları yüzde 87 oranına ulaştığını açıkladı. Türel, “Hak sahipleriyle ada

bazı, parsel bazı değil doğrudan bağımsız bölüm üzerinden sözleşme yapıyoruz. Şu adada, şu parselde, şöyle bir yer diyoruz. Projenin giriş katında, birinci katında şu kadar metrekare var, burada ticaret yapabilirsin, konut yapabilirsin diyoruz. Parsel bazlı olmaktan da öte direk bağımsız bölüm nezdinde bir mutabakat yapıyoruz. Ada bazından çok daha ileri boyutta bir mutabakatı vatandaşlarımızla yapma gayretindeyiz” diye konuştu.

“Kamulaştırma son çare”

Başkan Türel, gelinen noktada muhtemel kamulaştırmayı bir tehdit olarak değil, aksine projenin selameti açısından vatandaşların rızasını alarak, en son çare olarak başvurulacak bir yol olarak gördüklerinin altını çizdi. Balbey'de yapılan çalışmanın tarihi dokunun korunması amacı taşıdığının altını çizen Başkan Türel şunları söyledi: “Türkiye'de tarihi restorasyon alanında en iyi akademisyenlerden bir tanesi olan Prof. Dr. Zekai Görgülü ve ekibi 3 -4 sene boyunca çalıştı. Proje defalarca da Koruma Kurulundan tarihi değerleri koruyup korumadığı yönüyle incelendi ve uygun görüldü. Balbey'de tarihi değerlerimizi koruyarak bir yenileme projesi yapıyoruz. Şu anda maalesef Balbey'in içinde hiç hoşumuza gitmeyen kırık dökük bina görüntüleri, her türlü otopark dahil göze hoş görünmeyen görüntüleri dahil, sıkıntılarını çözecek bir çalışma başlattık.”