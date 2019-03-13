Türel: “Muhalefetin projelerimizi örnek almasından mutluluk duyarız”

Yıl millet bahçesi projelerimizi de kendi projeleri olarak sunuyorlar. Projelerimizin örnek alınmasından mutluluk duyarız ama bu projeleri ancak bizim kadrolar yapabilir. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Star TV Ana Haber'de Nazlı Çelik'in konuğu oldu. Verdiği her sözü yerine getirmiş, hatta fazlasını yapmış bir belediye başkanı olmanın özgüveni ile vatandaşların karşısına çıktığını belirten Türel, “Bu bize çok büyük bir güç veriyor. Örneğin 2014 seçim kataloğunda 19 kavşak yapacağımızı ifade etmişiz 28 tane yapmışız. Biz ne söylemişsek yerine getirmişiz. Ben Antalya'da ilk kez belediye başkanı seçildiğimde Antalya'da hiç katlı köprülü kavşak yoktu. Antalya hafif metro çağdaş raylı sistem ile hiç tanışmamıştı. İlk dönemimde 11 tane kavşak yaptık bizden sonraki dönemde hiç yapılmadı. Geldik bu dönem 28 katlı köprülü kavşak daha ekledik. İlk dönemimde 11 kilometre raylı sistem hafif metro yaptık. Bizden sonra bir santim ekleyemediler. Ve şimdi buna 44 kilometre ekledik. Bir daha ki dönem metro diyoruz” diye konuştu.

“Projeler yarışsın”

Hizmetlerinde hiçbir ayrımcılık yapmadıklarının altını çizen Başkan Türel, “Antalya'ya hizmeti önemsiyoruz. Bizim için önce Antalya, sonra siyaset diyoruz. Diyoruz ki Antalya'da siyaset yarışmasın, hizmetler yarışsın. Adaylar da yarışmasın, projeler yarışsın. O yüzden biz, Antalya'ya çivi çakan herkesi takdir etmesini biliriz. Eğer benim bu dönem yaptığım 44 kilometre raylı sistem yapılsaydı geçen dönem CHP'li belediye tarafından yapılsaydı ben şimdi metroyu bitiriyor olacaktım” dedi.

“Yeşil alanlar kazandırdık”

Antalya'yı betona teslim etmemek için çok önemli çalışmalar yaptıkların anlatan Türel şunları aktardı: “Geçmişteki hatalı planlamalardan ders çıkararak Antalya'yı çok daha çağdaş bir noktaya taşıyoruz. O yüzden ben Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde Sahil Antalya Yaşam Parkı yaptım. Eskiden Tırların, kamyonların sahil yolunu yayalaştırdım, 6 bin ağaç diktim. Çocuk bahçeleri, oraya spor sahaları, bisiklet yolları, koşu parkurları yaptım. Projemiz, Avrupa Konseyi'nde bizzat Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nin elinden aldığım ödülle taçlandı.

Antalya'daki eskimiş yapıları yıkıyoruz. Kepezaltı Santral kentsel dönüşümü ile depreme dayanıksız yapıları yok ederek, yerine güvenli yapılar yapıyor iken içinde 260 bin metrekare yeşil alan oluşturuyoruz. Kent merkezindeki bütün köhnemiş yapıları tabiri caiz ise ucubeleri biz yıktık ve onların yerine park yaptık. Antalya Stadyumu'nun yerine Türkiye'de AVM yapmayan nadir belediye başkanlarından biriyim. Orayı millet bahçesi yaptık. Şimdi halkımıza açıyoruz ve bir yeşil yaşam alanı haline getiriyoruz. Yüksek katlı bir özel idare binası vardı. Ucubeydi. O özel idare binasını yıktık. Serdengeçti Parkı haline, yeşil bir alan haline biz getirdik”

“359 projeyi eksiksiz yapacağız”

Başkan Menderes Türel, Nazlı Çelik'in “Açıkladığınız 359 yeni projenin tamamlamayı nasıl başaracaksınız?” sorusunu şu şekilde yanıtladı: “Dağıttığımız proje katalogları aslında tarihi bir belge. Vatandaşlarımız bunu saklasınlar. Ben 2014 seçimleri öncesinde de işte o tarihi belge niteliğindeki kataloğumu dağıttım. 100'ün üzerinde projemiz vardı. Hepsini gerçekleştirmek nasip oldu. Şimdi Antalya yeni büyükşehir yasasıyla çok büyüdü. Bir başından bir başına 640 kilometre. Bu 359 projeyi eksiksiz yapacağız, hatta fazlası da olabilir”

“İşsizliğin çözümü yatırımdır”

İşsizliğin yatırımla ortadan kalkabileceğini vurgulayan Türel, “359 projenin içerisinde 70 bin kişiye yeni iş sahası açılacak. Sadece Boğaçayı Projemiz içerisinde 10 bin kişiye iş, aş, ekmek imkânı olacak. Konyaaltı'ndaki Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda şu anda bin kişi ekmek yiyor. Ben o yatırımı yapmasaydım belki o insanlar şu anda iş sahibi olmayacaklardı. İşsizliğin çözümü yatırımdır. Ancak biz Antalya'da 100 bin kişiye iş deyip ondan sonra onun unutulduğu vaat dönemini 2019 öncesinde de gördük” dedi.

“Metroyu bizden başkası yapamaz”

Başkan Türel, büyükşehirlerde trafik sorununun kesin çözümünün toplu ulaşımı teşvik etmek olduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Dolayısıyla toplu ulaşımında en iyi yöntemi çağdaş raylı sistem. Metro veya hafif metro. Biz, bu dönemde hafif metroyu 55 kilometreye çıkartıyoruz ama bir dahaki dönem Antalya'ya metro geliyor. Büyük Limandan Kundu'ya bir kolu da Varsak'a kadar uzanacak 25 kilometrelik bir metro hattından bahsediyoruz. Böylelikle insanlar artık metroyla gidecekleri yere daha rahat gidebileceği için araç trafiğinde

çok önemli bir çözüm sağlamış oluyoruz. Şimdi metroyla ilgili yatırım noktasında bütün her şeyimiz hazır. Bu seçimde Antalya'nın geleceğine imza atacak bir kararı vereceğiz. Bizim olmadığımız dönemde maalesef Antalya'da bir katlı köprülü kavşak yapılamamış. Bir santim raylı sistem yapılamamış ama ne söylemişsek yapmışız. Şimdi diyoruz ki metroyu biz yaparız. Bizim kadrolarımız dışında da bu hizmetleri kimse yapamaz.”

“Projelerimizin örnek alınmasından mutluyuz”

İnsan odaklı belediyecilik yaptıklarını belirten Başkan Menderes Türel yeni dönem projelerinden bazılarını şu şekilde anlattı: “Bu dönem 10 bin öğrenciye burs sağladık. Bir dahaki dönem 30 bin öğrencimize burs veriyoruz. Bu dönemde 500 dar gelirli vatandaşımıza 606 liradan başlayan taksitlerle sosyal konut temin ettik. Bu dönemde 5 bin kişiye çıkartacağız. 5 bin ev hanımına evde ürettikleri takdirde 5 bin lira, 1 yılı ödemesiz sıfır faizli 5 yıl vadeli kredi vererek işletme sermayesi sağlayacağız. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sulama birliklerine ve kooperatiflerde 8641 çiftçi ailesi sulama suyunda elektriğe para ödemiyor. Şimdi bunu bütün birlik kooperatiflere yayıyoruz. 50 bin çiftçimiz artık sulama suyunda elektrik parası ödemeyecek. Rakip aday da bunları ben de yapacağım demeye başlamış. Projelerimizin örnek alınmasından mutluluk duyarız. Biz millet bahçesi yapacağız, Antalyaspor Falez Kavşağı arasındaki trafiği yerin altına alacağız diyoruz. Bir bakıyoruz Sayın Böcek de kendi projesi olarak sunuyor. Kruvaziyer liman yapacağız diyoruz. Daha düne kadar karşı çıkıyorlardı. Bugün biz de kruvaziyer liman yapacağız diye konuşmaya başladılar. Ben de mutlu oluyorum bizim projelerimizi örnek aldıkları için. Ama bu projeleri yapacak olan kadrolar biziz. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız”