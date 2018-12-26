Türel Muratpaşa'nın sorunlarını dinledi

AKM Perge Salonu'ndaki buluşmaya Başkan Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin de katıldı. Belediye hizmetlerinin ve projelerinin anlatıldığı sunumun ardından Başkan Menderes Türel, Konuksever, Etiler, Kızılarık, Yenigün, Kızıltoprak, Gebizli, Yeşildere, Doğuyaka ve Dutlubahçe mahalle sakinlerine tek tek söz vererek, sorun, talep ve önerilerini dinledi. Türel, yaptıkları tüm hizmetleri, Antalyalıların destekleri sayesinde hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Antalya'ya çağ atlatan hizmetlerimizin gerçek sahipleri sizlersiniz” dedi.

Siyaset kazanmasın Muratpaşa kazansın

Muratpaşa'nın Antalya'nın en büyük ilçelerinden bir tanesi olduğunu belirten Türel, “Muratpaşa'nın hizmete ihtiyacı var. Kızılarık gibi birçok mahallesinde yıllardır çözülemeyen mülkiyet sorunları var. Bu dönemde siyaset kazanmasın, Muratpaşa kazansın diyoruz. Muratpaşa'yı makûs talihine terk edemeyiz. Çok çalışmalıyız. Ayaklarımızdaki derman bitinceye kadar çalışacağız. Muratpaşa'da AK Parti bayrağını Allah'ın izniyle en başarılı şekilde dikeceğiz” diye konuştu.