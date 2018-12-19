Türel, resmi adaylık başvurusunu yaptı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için resmi başvuruda bulundu. Başkan Türel, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'a resmi başvuru evraklarını teslim etti.

Belediye başkanlığı görevine başladığı 28 Mart 2004 tarihinden bu yana Antalya ve Antalyalılara hizmet etmek için gece gündüz çalıştığını belirten Başkan Türel, ilk dönem belediye başkanlığı, milletvekilliği, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve ikinci dönem belediye başkanlığı süresinde önemli projelere imza attığını söyledi.

Antalya ve Antalyalılar için bir dönem daha aşkla ve heyecanla hizmet etmeye talip olduğunu belirten Başkan Türel, “Partimizle birlikte bir dönem daha destan yazmak için resmi başvurumuzu yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday göstermesi ile birlikte zaten gücümüze güç katarak hizmetlerimizi gece gündüz sürdürüyoruz. İlk günkü heyecanımızdan bir şey kaybetmeden daha da üstüne katarak, hizmet için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Taş hayırlı olsun

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş Başkan Türel'den resmi başvuru evraklarını alarak Antalya ve AK Parti için hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Türel, resmi başvurusunu sosyal medya hesabından da paylaştı.