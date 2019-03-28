Türel: “Seçimlerde Antalya'nın geleceğine tarihi bir imza atılacak”

Pazar günü seçimlerde Antalya'nın geleceğine tarihi bir imza atılacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Bize en iyi hizmeti kim getirir, benim sorunlarımı en iyi kim çözer. Bu soruların cevabını doğru bulduğumuzda kazanan Antalya olacak” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez İlçesi Varsak Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı buluşmaya Varaklıların ilgisi yoğun oldu. Coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Türel, Antalya'ya Varsak'a tarihinde görülmeyen hizmetler yaptıklarını belirterek, “Hemen yanı başınızdaki Süleyman Demirel Bulvarı iki damla yağmurda göle dönüyordu. Çok büyük yağmur suyu kanalları yaptık. Artık yağmurda ayağınız ıslanmıyor. Acaba 10 sene önce Varsak'a raylı sistem gelecek deselerdi kim inanırdı. Şimdi geldi. Artık raylı sistemle istediğiniz yere ulaşabilir hale geliyorsunuz. Bir dahaki dönem bizi raylı sistem kesmez. Artık bir dahaki dönem Varsak'a yerin altından metro gelecek. Çağdaş ülkelerde ne varsa en iyisi Kepez'de olacak” diye konuştu.

Bedava su ve ücretsiz ulaşım seçildik mi 5 yıl devam edecek

“Biz bir dahaki dönem metro diyoruz birileri damacana su diyor” diyen Türel, şunları söyledi: “Antalya'yı en pahalı suyu kullanan şehir olarak bizden önceki CHP'li belediyeden devraldık. Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanan kent haline biz getirdik. Damacanayla halka su dağıtacaklarmış. Damacana suyun metreküpü 600 lira. Musluktan akan su 4 lira. Halkın suyu tertemiz billur gibi musluktan akan sudur. Bundan sonra 5 bin litre su sizlere bedava oluyor. 05.00-07.00 ile 19.00-21.00 arasında bundan sonra beş merkez ilçede AU plakalı otobüsler, siyah plakalı otobüsler ve tramvaylarda artık ücret almayacağız. Bu uygulamalar seçildik mi 5 yıl devam edecek. Bizim yaptıklarımıza onların hayalleri yetişmez. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.”

Antalya'nın geleceğine imza atılacak

Başkan Türel, Malatyalılar Birlik ve Beraberlik gecesine de katıldı. Türel yaptığı konuşmada, Pazar günü Antalya'nın geleceğine dair tarihi bir imza atılacağını belirterek, “Biz olmadığımızda Antalya'da bir tane katlı köprülü kavşak, 1 metre raylı sistem yapılmadı. Biz olduğumuzda katlı kavşak sayısının 41'e, raylı sistemin 55 km'ye çıktığını düşündüğümüzde Antalya'nın kiminle kaybedip kiminle kazanacağını anlamamız çok daha kolaylaşır. Bizim Antalya için hayallerimiz büyük. Antalya'ya yapmış olduğumuz hizmetlerle sadece Türkiye'de değil dünyaya da örnek oluyoruz, uluslararası ödüller alıyoruz. Bize en iyi hizmeti kim getirir, benim sorunlarımı en iyi kim çözer. Bu soruların cevabını doğru bulduğumuzda o zaman kazanan siz olacaksınız” ifadelerini kullandı.