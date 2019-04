Türel :“Şehrin geleceği senin elinde”

Makam mevki derdim yok artık. Tek derdim Antalya'nın geleceğidir. Gençlerimize, çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmalıyız. Gelin birlikte büyük Türkiye ve büyük Antalya hayallerimizi gerçeğe dönüştürelim. Gelin Antalya'nın en güzel 5 yılını kaybetmeyelim, kazanalım. Bunu sizler başaracaksınız. Antalya'yı dünya şampiyonluğuna Menderes Türel diyerek siz taşıyacaksınız” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, seçim öncesi Antalyalılara son mesajını Kanal V ekranlarında konuk olduğu programda verdi. Başkan Türel, programda seçim öncesi Antalyalılara şöyle seslendi: Türel, “Sevgili Antalya'm, Canım Antalya'm, Aşkım Antalya'm sana sesleniyorum. Gazipaşa, Alanya sana sesleniyorum. Akseki, İbradı, Gündoğmuş sana sesleniyorum. Sana sesleniyorum Manavgat, Serik, Aksu. Sana sesleniyorum Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı. Sana sesleniyorum Korkuteli, Kemer, Elmalı, Finike, Kumluca, Demre, Kaş, sana sesleniyorum. Kadın kardeşim, anneler, babalar, genç kardeşlerim size sesleniyorum. Esnaf kardeşim, üretici kardeşim, emekli büyüğüm, garson kardeşim, öğrenci kardeşim, işsiz kardeşim sana sesleniyorum. Pazar günü bir demokrasi bayramı yaşayacağız. Hepimiz vatandaşlık görevimizi, hür irademizle yerine getireceğiz. Önce bu demokrasi bayramının mutluluğunu yaşayın. Türkiye ile gurur duyun. Türkiye her tür dış müdahaleye rağmen, milli irade ile sandığa gidiyor. Seçim yarışı Pazar günü bitiyor. Pazartesi günü kalkınma ve hizmet yarışı devam edecek. Türkiye ekonomik sıkıntıları aşacak, bölgesinin güçlü ülkesi olarak ilerleyecek. Antalya ile gurur duyun. Antalya dünyanın en güzel yeridir. Antalyalı olmaktan, Antalya'da yaşamaktan, Antalya'yı yaşamaktan, Antalya'da çalışmaktan gurur duyun. Bu büyük mutluluğu yaşayın. Kendinizle gurur duyun. Çünkü bir şehir insanı ile güzeldir. Antalya sizinle birlikte güzel.” dedi.

"Milli, ahlaklı, şeffaf belediyecilik yaptım"

Kendisine çok sevdiği Antalya'ya hizmet imkanı verdiği için Antalyalılara teşekkür eden Başkan Türel, şunları söyledi: “Geçtiğimiz 5 yılda Kaş'tan Gazipaşa'ya her ilçemizde sizin daha mutlu ve huzurlu yaşamanız için ben gece gündür demeden çalıştım. Hacı Bayram Veli diyor ki; Gönlü taş olanın, şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur. Ben Antalya'yı gülistan yapmak için çok çalıştım. Dostlarımı ihmal ettiğim, çocuklarımı, eşimi, ailemi ihmal ettiğim günler oldu. Ama Antalya'yı asla ihmal etmedim. Antalya'nın hakkını, sizlerin hakkını her zaman korudum. Bu 5 yılda 15 Temmuz gibi hain darbe girişimleri atlattık, şehitler verdik ama yılmadık. Göğsümüzü siper ettik. Ben özel hayatımla örnek oldum. Mal varlığımla her zaman şeffaf oldum. Hesap verdim ve şeffaf olmaya devam edeceğim. Milli, ahlaklı, şeffaf belediyecilik yaptım.” diye konuştu.

"Şehrin geleceği senin ellerinde "

Pazar gününün Antalya için tarihi bir gün olduğunu ifade eden Türel, şöyle dedi “Antalya'nın geleceği senin ellerinde. Gençlerimizin, çocuklarımızın, çalışanların ve işsizlerin kaderi senin elinde. Bu şehir senin şehrin. Mühür senin, karar senin. Ya birlikte Antalya'ya en güzel 5 yılını yaşatacağız ya da yeniden 2009'daki gibi gerileme dönemine gireceğiz. 2009'da bedava ekmek, bedava elektrik demişlerdi ama sonra Antalya'yı 5 kuruşa muhtaç etmişlerdi. Lütfen bunlara bir daha kanmayın. Çocuklarımızın geleceğini heba etmelerini asla izin vermeyin. Antalya siyasetine karanlık pazarlıkların, karanlık ellerin girmesine izin vermeyin. Seçimin son gününde kaybedeceklerini anlayanlar, yalan ve iftiralara başvuruyor. Bu haysiyet ve şeref cellatlarına sadece edebimle yazıklar olsun diyorum. Gelin önce vatan, önce Antalya diyelim. Gönüller ittifakı yapalım. Büyük Antalya ittifakı ile kucaklaşalım. Geleceğin güzel Antalya'sını hep birlikte kuralım. Gelin milli birlik ve beraberliğimize birlikte sahip çıkalım. Türkiye'yi laik-dindar, Atatürkçü – Osmanlıcı, Alevi – Sünni, Türk – Kürt diye ayırmalarına izin vermeyelim. Gelin Antalya tarihinin en güzel en güçlü 5 yılını birlikte gerçekleştirelim.”

"Sizlere söz veriyorum"

Başkan Menderes Türel şöyle devam etti: “Sizlere söz veriyorum. Önümüzdeki 5 yılda hizmet almayan, kalkınmayan mahalle bırakmayacağız. Hiçbir zaman ayrımcılık olmayacak. Herkes hayat tarzında bugüne kadar olduğu gibi özgür ve güvenli olacak. Esnafımıza, turizme ve tarıma destek olmaya devam edeceğiz. Ücretsiz ulaşım ve su, burs ve sosyal kart desteğimizle refah artacak. Çevreyi yeşil alanları hayvanları koruyacağız. Antalya kültür şehri, spor şehri, teknoloji şehri olacak. Kentsel dönüşüm, Kurvaziyer Liman gibi yatırımlarda her zaman size danışacağız. 55 kilometrelik Antalya raylı sistem ağını metro ile taçlandıracağız. Bunlar benim size sözlerimdir.”

"Kim daha iyi hizmet edebilir"

Türel Antalyalılara, “Şimdi buradan bir kez daha soruyorum. Kim size 70 bin kişiye yeni iş sahası açılacak yatırımları yapabilir? Kim sizin Çalkaya, Kömürcüler, Atatürk mahallelerinde olduğu gibi bölgeye özel kanun çıkartarak mülkiyet problemini çözüp tapularınızı dağıtabilir. Kim sizin yıllardır bekleyen imar sorununuzu Kırcami'de olduğu gibi çözebilir. Kim Antalya'ya metroyu yapabilir? Kim size geçmişte görevi devraldığımızda su fiyatları en pahalıyken en ucuz tarife haline getirdikten sonra 5 bin litre suyu ücretsiz verebilir? Kim size 5 yıl boyunca toplu ulaşımda sabah 05.00-07.00 ulaşımı bedava yapabilir? Kim personeline aylarca maaşını bekletmeden, gününde ve eksiksiz ödeyebilir. İşte bunların muhasebesini yaparak, sorunlarınızı kim en iyi çözebilecek, kim en iyi hizmeti getirip refahı arttıracak ise oyunuzu ona verin” diye seslendi.

"Gelin Antalya hayallerimizi gerçeğe dönüştürelim"

Başkan Menderes Türel hayallerinin zengin bir Antalya olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bizim hayalimiz zengin bir Antalya. Bunu başaracağım. Geçmişte biz söz verdik yaptık. Geçmişte Antalya'yı boş vaatlerle kandıranlar Antalya'nın yıllarını heba ettiler. Antalya durmamalı, koşmalı. Bunu sizler başaracaksınız. Antalya'yı dünya şampiyonluğuna Menderes Türel diyerek siz taşıyacaksınız. Size yıllarca hizmet ettim. Makam mevki derdim yok artık. Tek derdim Antalya'nın geleceğidir. Gençlerimize, çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmalıyız. Gelin birlikte büyük Türkiye ve büyük Antalya hayallerimizi gerçeğe dönüştürelim. Gelin Antalya'nın en güzel 5 yılını kaybetmeyelim, kazanalım. Antalya'nın geleceği senin ellerinde. Antalya senin şehrin. Mühür senin, karar senin. Kararınız Türkiye ve Antalya için hayırlı olsun. Size bütün kalbimle teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum”.