Türel, “Siyasette sözünü tutmaya 'namert' denir"

AK Parti'nin Antalya mitinginde konuşan Menderes Türel CHP'nin 2009 yılında seçimi yalanlarla aldıklarını söyleyerek, "Antalya'yı muhtaç hale getirdiler. Belediyede alın teriyle çalışan işçinin, esnafın parasını ödemediler. Antalya'ya tek çivi çakmadan 5 seneyi heba ettiler. Verilen sözler birer birer unutuldu. Biliyorsunuz sözünü tutmaya siyasette, 'namert' denir. Şimdi hiç ders almamışlar. Aynı sözlerle ve yalanlarla karşımızdalar" dedi.

AK Parti Antalya Teşkilatı'nın 31 Mart yerel seçimlerine yönelik düzenlenen mitingi, Kepez Turgut Özal Salonu yanındaki alanda düzenlendi. Mitinge; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Menderes Türel, milletvekilleri, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Taş: “Cumhur İttifakı'nın mührünü vuracağız”

AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, parti olarak ilk günkü aşkla bir arada olduklarını ifade etti. Beka için yeni bir destan yazacaklarına işaret eden Taş, gayret, tevazu ve samimiyetle, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın mührünü vuracaklarını kaydetti.

Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısına değinen Başkan Taş, “Yeni Zelanda'da bir barbarlık yaşandı. Müslüman kardeşlerimiz, dünyanın gözü önünde katledildi. Müslüman kardeşlerimize bu katliamı yapanları lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, hakkı ve adaleti gür sesiyle haykırdı. Bu sesin daha güçlü çıkması için 31 Mart bir milattır” dedi.

“Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Antalya'mız şaha kalktı”

Turizmin başkenti Antalya'nın gelişmeye devam ettiğini dile getiren Taş, Antalya'nın AK Parti ile dünya kenti olduğuna dikkat çekti. Antalya'nın AK Parti öncesindeki halini unutmadıklarını belirten Taş, “Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Antalya'mız şaha kalktı. Marka bir şehir oldu. Mesele; milletin bekası, Türkiye'nin istikbal ve istiklal meselesidir. Antalya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ve 31 Mart'ta hazırız diyor” şeklinde konuştu.

Türel: “Çok güzelsiniz Antalya”

‘Türkiye güzel, Antalya daha güzel' sloganını hatırlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Menderes Türel, kalabalığa, ‘çok güzelsiniz' diyerek seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya ve Türkiye için gece-gündüz demeden çalışmaya devam ettiğini ifade eden Türel, vatan ve millet aşkının böyle olduğuna işaret etti.

“31 Mart'ta hep birlikte yeniden tarih yazacağız”

Antalya adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Türel, “Bu güzel güneşli hava, bu güzel beraberlik Antalya'da, 31 Mart'ta bir müjdenin habercisidir. Antalya, yeni bir yükseliş dönemine girmektedir. Turizminde rekor üzerine rekor kıracak. Antalya turizmine, tarımına, ticaretine bereket gelecek. Sizler 31 Mart'a kadar çalışacaksınız. Burada olmayan komşularınızla mutlaka konuşacaksınız. 31 Mart'ta hep birlikte yeniden tarih yazacağız. Siz fedakarlık gösterdiniz, bize destek oldunuz bizde Antalya'ya hizmet ettik. 31 Mart Antalya'nın geleceğinin seçimidir. Bizim Antalya'dan başka hizmet aşkımız yok. Bizim makam-mevki derdimiz yok” dedi.

“Biz kazanınca, Antalya kazanıyor”

Türel şöyle devam etti:

“Benden sonra ki nesiller, ‘Menderes Türel diye çılgın bir adam varmış, hakikaten çok güzel eserler yapmış' desinler. Sizler çok iyi biliyorsunuz. Biz kazanınca, Antalya kazanıyor. Bundan sonra Antalya kazanacaksa vizyon ve alın teriyle kazanacak. Biz çalıştık. Antalya'yı en gözde, vizyonlu şehir yapma yolunda hareket ettik. Şimdi yine, ‘Antalya Menderes'le yeniden kazanacak' diyoruz. Bunun kanıtı, yaptıklarımız ve vizyonlarımızdır”

"Şer odaklarıyla ittifaklar yaparak seçim kazanmaya çalışıyor"

Türel, siyasetin değil vizyonun, adayların değil projelerin yarışması gerektiğini de yineledi. Türel, "Rakibimiz Böcek, bizimle vizyonda projede hizmette rekabet edemeyince, bize saldırarak yalanlar söyleyerek, şer odaklarıyla ittifaklar yaparak seçim kazanmaya çalışıyor. CHP yönetimi bu seçimde bir kez daha Antalya'yı hiçe saymıştır. Antalya böyle bir siyaseti hak etmiyor. '2009'a halkı kandırdık, herhalde yine aynısını yaparız' diye düşünmüşler. 2009'a yaptıklarını tekrar ediyorlar" diye konuştu.

CHP'nin 2009 yılında seçimi yalanlarla aldıklarına dikkat çeken Türel, "Antalya'yı muhtaç hale getirdiler. Belediyede alın teriyle çalışan işçinin, esnafın parasını ödemediler. Antalya'ya tek çivi çakmadan 5 seneyi heba ettiler. Verilen sözler birer birer unutuldu. Biliyorsunuz sözünü tutmaya siyasette, 'namert' denir. Şimdi hiç ders almamışlar. Aynı sözlerle ve yalanlarla karşımızdalar. Vizyonsuz, projelerle karşımıza çıkıyorlar. Bizim çoğu ilçemizde yaptıklarımızı şimdi ilk kez yapıyorlarmış gibi vaad ediyorlar. 5 yıldır çiftçimizin sulamada kullandığı elektriği şuanda bedava biz veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi veriyor. 8 bin 641 çiftçimiz bundan yararlanıyor. Sulama suyunda 5 senedir elektrik bedava" diye konuştu.