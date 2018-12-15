Türel TSYD gecesinde

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi'nin düzenlediği kaynaşma gecesine katılan Başkan Menderes Türel, TSYD ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyesi olmakla hep iftihar ettiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, üyesi olduğu Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi'nin kaynama gecesine katılarak, spor yazarları ile bir araya geldi. TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, yönetim kurulu ve dernek üyelerinin yer aldığı gecede bir konuşma yapan Başkan Türel, genç yaşlardan itibaren birçok önemli görevde bulunduğunu belirterek, “Şimdi de fevkalade onurlu bir görevi ifa etmeye çalışıyoruz. Bütün bu onurlu görevlerin içerisinde benim her zaman gerçekten gurur duyduğum öz geçmişlerimden bir tanesi hem Türkiye Spor Yazarları Derneğinin hem de Antalya Gazeteciler Cemiyetini üyesi olmaktır. Milletvekili iken TSYD üyesi tek milletvekili bendim. Bu gururu da hep dile getirdim” diye konuştu.

Baba öğüdü

Kendisi gibi gazeteci olan babası Suphi Türel'in bir öğüdünü paylaşan Türel, “Mesleğe yeni başlamıştım 18 yaşındaydım. Babam dedi ki ‘Çok önemli bir mesleğe sahip olacaksın. Hayatındaki her şeyi kaybedebilirsin ama mesleğini asla kaybetme.' Neden gazeteciliğimle, neden TSYD üyesi, neden AGC üyesi olmakla iftihar ediyorum diye sorarsanız bunun tam karşılığı babamın ilk öğüdü ilk gazetecilik dersidir” ifadelerini kullandı.

TSYD Antalya'ya yakıştı

Yaklaşık 20 yıl önce TSYD'yi Antalya'da kuralım diye yola çıktıklarında yedi kişi olduklarını anlatan Türel, “Bu TSYD Antalya'ya yakışır dermiştik. Gerçekten yakıştı. Ben geçmişte emeği geçen bütün büyüklerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı bir kez daha minnetle teşekkürle yad ediyorum” dedi.

Gecede TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, derneğe katkıları ve hizmetleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür plaketi verdi.