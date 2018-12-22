Türel TÜMSİAD üyeleri ile buluştu

TÜMSİAD üyeleri ile kahvaltıda buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın değer kazanması için yapılan bütün çalışmaların kendi dönemlerinde yapıldığına dertlerinin Antalya'yı ve Antalyalıyı zenginleştirmek olduğuna dikkat çekti.

TÜMSİAD Başkanı Hüseyin Demirezen'in ev sahipliği yaptığı kahvaltıya, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Ramazan Erçin ve TÜMSİAD üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Türel, ekonominin yatırımla büyüdüğüne dikkat çekerek, “İstikrarda bunun en önemli anahtarlarından bir tanesi. Bizler en iyiyi arama peşindeyiz. Ama zaman zaman en iyiyi bulacağız derken iyiyi kaybedince eldeki bulgurdan oluyoruz. Antalya'mız şu an dünyanın göz bebeği. Ve rakiplerimiz adete koşa koşa geleceğe ilerliyorken, millet tabiri caizse aya gidiyorken, biz yaya kalamayız. O yüzden Antalya'mızı bir dünya şehri yapacak noktaya yavaş yavaş taşıyoruz” dedi.

Yatırım işsizliğin ilacıdır

Antalya'nın 2004 senesinde 2 arıtma tesisine sahip olduğunu hatırlatan Başkan Türel, “Antalya bugün artık 32 arıtma tesisiyle, 640 km sahilde 1 mili metreküp suyu arıtmadan denize göndermiyor. 200'ün üstü mavi bayrakla Türkiye birincisiyiz, dünya ikincisiyiz. Yine konaklamalı gelen turist sayısında Londra, Paris'ten 20-30 milyon geliyor, Antalya bu sene inşallah 14 milyonu yakalayacak. Yakaladığımızda dünya üçüncülüğü gibi önemli bir noktayı daha görmüş olacağız. Bizim derdimiz Antalya'yı zenginleştirmek. Antalyalıyı zenginleştirmek. Antalya'da turizm gelişirse tarım gelişirse Antalya'nın en ücra köşesindeki kardeşimiz bundan istifade eder. Bunların hepsi birlikte olur. Bugün geldiğimiz noktada da Antalya bu başarılı yakalamışsa sizlerin sayesindedir. İş insanların sayesinde. Çünkü ekonomi yatırımla büyür. Yatırım işsizliğin ilacıdır” dedi.

Antalya'ya değer katan anlayış

Antalya'da yeni yatırım alanları açacak gayretleri gösterdiklerini belirten Başkan Türel, “Antalya'nın değer kazanması için yapılan bütün adımlar bizim dönemimizde gerçekleşiyor. İşte sahil Antalya yaşam parkı. Gerçekten bir dünya projesi. Ben dünyada eşi benzeri olduğunu da düşünmüyorum. Ve biz burayı yapacağız dediğimizde birileri elele tutuştular insan zincirleri kurdular. Bizi içeri sokmayıp yaptırmayız diye feryat ettiler. Bizim derdimiz Antalya'ya değer katmak. Bilmiyorlar mıydı iyi olacağını ? Bal gibide biliyorlardı. Ama dert başka. Onların derdi Antalya batsın sıra bize gelsin. Bizim derdimizse Antalya kiminle yükselirse yükselsin. Antalya'ya çivi cakanı sırtımızda taşırız. Bizim muradımız bu. İşte bu zihniyet farkı onlara hep engellemeyi yaptırmamayı alışkanlık hale getirmiş. Bizde hep gönlümüze Antalya'ya değer katan anlayışı ortaya koymuşuz” şeklinde konuştu.

Önce itiraz ediyorlar sonra en çok onlar kullanıyor

Antalya'nın geçmiş dönemde 15 sene kaybettiğine dikkat çeken Başkan Türel, sözlerine şöyle devam etti. “Boğaçayı'nı yapma dediler. Sudan sebeplerle hiç biri gerçek değil. Birinci etap başladı bitti bitiyor. Daha şimdiden bölgedeki mülkiyet değerleri artıyor. Antalya'ya yeni değer kazandırmaya çalışıyoruz. Birileri bizim eteğimizden çekmeye çalışıyor. Önemli olan memleketin kazanması diyorsak geçmişi unutmayacağız. İlk dönemimde ne yaptıysak bir metre bile üstüne koyamadılar. Katlı kavşakları yaptırmayacağız dediler. Bu kavşaklar trafiği sıkıştırır dediler, üstünü dolduracağız dediler şimdi en çok onlar kullanıyor. Aynısını Konyaaltı'nda yaptılar. En çok onlar kullanıyor. Geçen gün birini çay içerken gördüm. Afiyet olsun dedim. Bize bu yakışır”

Zafer bizim olacak

“Biz kaybettiğimizde Antalya kaybediyor” diyen Başkan Türel, “Sizlerin Antalya'ya önemli hizmetleri var. Antalya yerinde sayarsa sizin de hizmetiniz yerinde sayıyor. Bu yüzden omuz omuza emin adımlarla geleceğe yürüyeceğiz. Bugün Türkiye'nin hak ve muasır mücadelesi verdiğinin farkındayız. Bu mücadelede biz küçük meselelere takılmıyoruz. Kişilere takılamayız. Ben kendi adaylığımdan önce de söyledim. Hangi arkadaşımız aday olursa olsun onun peşinden ayrılmam. Fahri danışmanı olarak hizmete hazırım. Kutlu yolculuğu birlikte idrak ediyoruz. Yaptığımız her işin lehte aleyhte Ahir dünyada dahi bir karşılığı olabileceğini unutmadan yaşıyoruz. Bu idraki kaybetmeden yolumuza devam edersek inşallah yine zafer bizim olacak” dedi. Başkan Türel konuşmasının ardından TÜMSİAD üyelerinin sorularını yanıtladı, istek ve önerilerini dinledi.