Türel: “Vatandaş odaklı hizmetler önceliğimiz”

Çaresiz değilsiniz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Merkezinin organize ettiği ‘Mavi Ev Konuşmaları” devam ediyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Melih Vural, etkinlik kapsamında AKM'de ‘Alzheimer: Çaresiz Değilsiniz' konulu bir konferans verdi. Prof. Dr. İsmail Tufan'ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Büyükşehir Meclis Üyesi Ruhi Beşiktaş, Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk, Tazelenme Üniversitesi Öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program öncesi, Fizik Tedavi Uzmanı Alime Büyükgönen salondaki katılımcılara genel egzersiz hareketleri yaptırdı.

Türel: “İnsana temas eden belediyecilik”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, vatandaş odaklı, insana temas eden belediyecilik anlayışının öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek, “Engelli Rehabilitasyon Merkezimizden, Engelli Mola Evlerimize, Alzheimer Merkezimizden, Palyatif Bakım Merkezine birçok hizmet bizim için çok büyük önem arz ediyor. Yollar, kavşaklar yapmak, Konyaaltı gibi bu kente vizyon kazandıran projeler gerçekleştirmek önemli. Ama en az bunlar kadar hatta daha da önemlisi Mavi Ev gibi sosyal projelerimizdir” diye konuştu.

“Çaresiz değilsiniz”

Rahmetli babasının da bir Alzheimer hastası olduğunu hatırlatan Türel, hasta ve hasta yakınlarının bu süreçte ne yaşadığını, sosyal ve psikolojik olarak nasıl etkilediklerini çok iyi bildiğini ifade etti. Antalya'da böyle bir merkezin eksikliğini sade bir vatandaş olarak hep hissettiğini söyleyen Başkanı Türel, “Yeniden Belediye Başkanlığı görevine sizlerin destekleriyle seçilince, ilk işimiz işte bu projeler için kolları sıvamak oldu. Bizim bu konudaki en büyük şansımız İsmail Tufan, Melih Vural gibi çok kıymetli akademisyenlere sahip olmak. Mavi Ev'i hayata geçirip hizmete sunduğumuz, yüzlerce hasta ve yakınına umut olabildiğimiz için büyük mutluluk duyuyorum. ‘Çaresiz Değilsiniz” ifadelerini kullandı.

“Mavi Ev Avrupa'nın en önemli merkezlerinden”

Türel, Mavi Ev Projesi'nin sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Avrupa'nın da en önemli Alzheimer merkezlerinden biri olduğunu belirterek, “Mavi Ev yalnızca Antalya'mızda yaşayan 54 bin Demans ve yaklaşık 24 bin Alzheimer hastasına hizmet vermekle kalmıyor, “Mavi Ev Konuşmaları” isimli etkinlikle de halkımızı bilinçlendirici çalışmalara imza atıyor. Avusturalya'dan bu işin bir numarası olarak gelen Prof. Terence Seedsman Mavi Ev hakkında dünyada gördüğüm en başarılı merkez diye tarif etti. Tüm paydaşlarımızla bu başarının haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Vural: “Erken tanı önemli”

Nöroloji Uzmanı Dr. Melih Vural'ın katılımlarıyla ‘Alzheimer: Çaresiz Değilsiniz' konulu konferansında Alzheimer tedavisinde erken tanının önemine işaret etti. Vural, “Alzheimer, erken döneminde genellikle gözden kaçırılabilir ve yanlış bir şekilde yaşlanmanın normal bir parçası gibi adlandırılabilir. Hastalığın başlangıcı sinsi olduğu için başladığı kesin tarihi belirlemek zordur. Yaşlılar, geçmişte majör depresyon geçirenler, damar hastalıkları olanlar, geçmişte ciddi kafa yaralanmaları geçirenler ve düşük eğitim düzeyindeki kişiler Alzheimer hastalığı için risk faktörü taşır” dedi.

Vural, yapılan tedaviyle, hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini ve hastalığa ait olumsuz bulguların azaltılabileceğini de kaydetti.