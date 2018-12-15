Türel'den 3. Etap Raylı Sistem güzergahındaki esnafa vergi müjdesi

Etap Raylı Sistem inşaatı nedeniyle işleri etkilenen güzergâh üzerindeki esnafın mağduriyetini gidermek üzere esnafın 2019 yılı ilan reklam vergilerinde yüzde 80 indirime gidildiğini açıkladı

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı devam toplantısında yapımı süren 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları nedeniyle ekonomik olarak zorluk çeken esnafı rahatlatacak bir karara imza atıldı. Varsak depolama alanı ve Otogar kavşağı arasındaki 3. Etap Raylı Sistem güzergâhı boyunca yer alan esnafın 2019 yılı ilan reklam vergilerinde Maliye Bakanlığı'nın belirlediği en alt limit üzerinden yüzde 80 indirim yapılmasına karar verildi.

Muaf tutmak istedik olmadı

Varsak-Otogar kavşağı arasında devam eden 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları dolayısıyla işleri etkilenen esnafı sevindiren karar oy birliği ile alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Aslında esnafı ilan reklam vergisinden muaf tutmayı istiyorduk ama kanunen bu mümkün olmadı. Meclisimize bu güzergâhtaki esnafımızdan inşaat sonuna kadar 2019 yılı ilan reklam vergilerinin Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği en alt limitten alınması yönünde teklif getirdik. Bu da yüzde 80'lik bir indirimi ön görüyor” dedi.

Altınova'nın önü açıldı

Büyükşehir Meclisi'nde Başkan Türel'in Altınova halkına geçtiğimiz hafta müjdesini verdiği imar revizyonu kabul edildi. Altınova bölgesinde toptan ve ticaret alanlarını ve merkezle bütünleşecek ticaret alanlarının, ticaret alanı ve toplu işyerlerine dönüştürülmesiyle ilgili 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planları değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Böylece, bölge halkının nazım planlama yaşadığı 30 yıllık sorun çözüme kavuşturulurken, bölgenin kalkınması ve refahının artmasının önü açıldı.