Türel'den cadde açıklaması: “İsteyen ilçeye caddeleri geri veririm”

Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (YÖRSİAD) konuğu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Büyükşehir Yasası'nın ardından Büyükşehir Belediyesi'ne devrolan ilçelerdeki caddelerle ilgili açıklama yaptı. Türel, Büyükşehir Belediyesi'nin bu caddelerde önemli düzenleme çalışmaları yaptığına değinerek, “Biz işimizi yaptık bitirdik eğer almak isteyen ilçe belediye başkanı varsa caddeyi derhal veririm” diye konuştu.

Caddelere 30 trilyon liralık yatırım

İ lçelerde bulunan caddelere Büyükşehir Belediyesine geçmesinin ardından 30 trilyon liralık bir yatırım yapıldığını anlatan Başkan Türel, “O caddelerin nasıl güzel bir hale geldiğini herkes biliyor. O caddeleri ben almasaydım ve eski halinde kalsaydı maalesef o kötü görünümüne mahkum edilecekti. Biz o caddelerde önemli bir para harcamak suretiyle düzenleme çalışmaları yaptık ve caddeleri bambaşka bir görünüme kavuşturduk” diye konuştu.

Cadde gelirleri masrafını karşılamıyor

Caddelerin reklam gelirlerinin bakım, peyzaj, temizlik gibi masraflarını karşılamaya bile yetmediğine vurgu yapan Başkan Türel, bunun Büyükşehir Belediyesi'ne bir maliyet yükü olduğuna değindi. Başkan Türel, “Biz o caddeleri ilçe belediyeler yapmadığı için aldık. Yatırımlarımızı yaptık bitirdikten sonra da isteyen olursa geri veririz. Dert yok. Çünkü bunlar belediyeye mali yük. Biz o yükü seve seve veririz. İlçe belediyesi ben yapacağım diyorsa güle güle kulansın” ifadelerini kullandı.