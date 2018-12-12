Türel'den çarşı esnafını sevindiren müjde

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, esnafın yüksek kira sorununu çözmek üzere çarşıdaki Vakıflar'a ait mülkleri belediye olarak devraldıklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Demircileriçi Sobacılar Çarşısı esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar da katıldı. Sobacılar Çarşısı'na 2009 yılında esnafın talebiyle güzel bir proje uyguladıklarını hatırlatan Türel, “Projeyi tamamladık ancak taşınma işlemleri 2009'da biz görevi devrettikten sonrasına kaldı. 2009-2014 seneleri arsında görevde olmadığımız süreçte burası maalesef kaderine terk edildi. Bir de Vakıfların kendi prosedürleri çerçevesinde kiralamaları nedeniyle bir sıkıntı hasıl oldu. O dönemde milletvekili iken vakıfların bir kira indirimine gidip gidemeyeceği hususunda da çok uğraştım. Ama vakıfların bu konularda hareket kabiliyeti fevkalade kısıtlı. Bu konuda bir indirim imkânını sağlamamız söz konusu olmadı” diye konuştu.

“Esnafla el ele verdik”

Başkan Türel, 2014'te tekrar göreve geldiğinde AESOB ile el ele vererek Sobacılar Çarşısı'nı eski hareketli günlerine döndürecek ve buradaki sanatları gelecek nesillere taşıyacak adımları attıklarını belirtti. Çarşıdaki belediyeye ait mülkleri AESOB'a devrettiklerini anlatan Türel, ayakkabıcısıyla, sahafıyla, el sanatlarıyla, demircisiyle, bıçakçısıyla, sobacısıyla burayı bir esnaf çarşısı haline getirdiklerini ifade etti. Başkan Türel, “Balbey Projesi ile Antalya'nın ikinci Kaleiçi'si olacak Balbey'in kapısını Sobacılar Çarşımızın karşısında giriş güzergâhı olarak orayı planladık ve birinci etapta da orayı yapıyoruz. Tüm derdimiz esnaf odamızla el ele buraları daha da canlı hale getirmek” dedi.

Mülkiyet müjdesi

Esnafın belini büken kira sorunu için çözüm arayışına girdiklerini kaydeden Türel, çarşının mülkiyetini Vakıflardan alıp, belediye olarak esnafı desteklemek amacıyla adımlar attıklarını belirtti. Bu konuda esnafa, Vakıflarla protokol imzalayarak sorunu çözme sözü verdiğini hatırlatan Başkan Menderes Türel, “Bugüne kadar verdiğimiz her sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vakıflar ile bir mülkiyet takası konusunda 3-4 senedir bir görüşme trafiği içerisindeydik. Müjdeyi vereyim. Vakıflardan buranın mülkiyetini aldık. 19 milyon 543 bin 33 liralık belediye mülkiyetini Vakıflara devretmek suretiyle buranın mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Çarşının esas sahipleri sizlersiniz. Ama olmazsa olmaz şartı, işinizi çocuklarınıza, torunlarınıza öğretip bu işi gelecek nesillere taşıyacaksınız. Biz bu kadar fedakârlığı siz burada bu el sanatlarını devam ettirin diye yapıyoruz.”

Kiralarda indirim

AESOB ile işbirliğinin bu noktada da devam edeceğini vurgulayan Türel, “Vakıflardan yeni devraldığımız yerleri sadece el sanatları için kullanılmak üzere bir bedel karşılığında protokolle esnaf odamıza kiralayacağız. Esnaf Odamız da Vakıfların kira bedelleri üzerinden belirli bir oranda indirmek suretiyle size kiralayacak. Hayırlı olsun. Aslında benim gönlüm ayakkabıcılara yaptığımız gibi ücretsiz vermek isterdi. Ama Vakıflar fiyat düşürmeyince bizim de kanunen bunu yapmamız imkânsız oluyor” ifadelerini kullandı.

Türel, esnafın Vakıflar'a olan birikmiş eski kira borçlarını da Vakıflar'la yapılandırmaya giderek ödeyebileceğini söyledi.

“Destek sizden hizmet bizden”

Hafta başında da Çalkaya'nın 30 yıllık imar sorununu TBMM'den özel bir kanun çıkartmak suretiyle çözüme kavuşturduklarını hatırlatan Türel, “Sobacılar Çarşısı'nın şu mülkiyet takası bile deveyi hendek atlatmaktan zor. Bunların hepsi sizin desteklerini sayesinde oluyor. Bizler bu görevlerde olmasaydık bunları çözebilir miydik? O yüzden sizlerin desteği bu sorunların çözülmesine vesile oluyor. Destek sizden hizmet bizden” dedi.

Dere'den teşekkür

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Başkan Menderes Türel'e müjdeli haberi için esnaf adına teşekkür etti. Başkan Türel'in sözde değil özde esnaf dostu olduğunu her fırsatta dile getirdiğini belirten Dere, “Sizi çok seviyoruz. Kentimizi güzelleştirdiniz. Caddelerimizi yenilediniz. Çarşı içindeki kuleyi bize bedelsiz verdiniz. Esnaf için sicil irtibat bürosu açmamıza vesile oldunuz. Baba dostu, dede dostu, esnafın yaşamasını sağladınız. Her şey için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ayakkabıcı esnafını ziyaret etti

Başkan Türel'in mülkiyet müjdesini sevinçle karşılayan Sobacılar Çarşısı esnafı, sorunun çözümüne yönelik gayretleri için teşekkür etti. Türel, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından Sobacılar Çarşısı yanına taşınan Ayakkabıcı esnafını ziyaret etti. Esnaf, yeni modern dükkanlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Yeni çarşımız mükemmel oldu. Artık kışın soğuğundan ve yağmurundan etkilenmeden zanaatımızı yapabiliyoruz. İşlerimiz de iyi. Teşekkür ederiz Başkanım” ifadelerini kullandı.