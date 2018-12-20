Türel'den çevrecilik çıkışı

Bana halkı kapatacak diye iftira attılar, ama oradan çıkmıyorlar. Çevrecilik nasıl oluyormuş gelsinler görsünler” diye seslendi.

Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Töreni'nde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kendisini çevrecilik üzerinden eleştirenlere sert çıktı. Daha önce 100. Yıl statları olarak bilinen 40 dönümlük araziye, içerisinde spor tesislerinin de bulunduğu halka açık yeşil alan ve park yapacaklarını vurgulayan Türel, “Buradan çevreciyim diye geçinenlere duyurulur. Onlar bu işler için teşekkür etmeyi bile bilmezler. Bakıyorum 2-3 gündür tık yok” dedi. Konyaaltı sahil projesinde beton zeminin yüzde 30 oranında düştüğüne de işaret eden Türel, “Konyaaltı sahilinin 6 bin ağaç diktim. Bana halkı kapatacak diye iftira attılar, ama oradan çıkmıyorlar. Çevrecilik nasıl oluyormuş gelsinler görsünler” diye konuştu.

“Antalya için herkes koysun projesini”

Antalya'ya hizmet etmenin onurunu yaşadığını dile getiren Türel, Antalya'nın siyasetten önce geldiğinin altını çizdi. Türel, “Biz önce Antalya sonra siyaset dedik. Bizim için Antalya siyasetin üstündedir. Meselenin yerel seçim değil Antalya meselesi olduğunu unutmayalım. Ama bakıyoruz bazı kesimler önce ben, önce siyaset sonra Antalya diyor. Önümüzdeki yerel seçim sürecinde siyaset yarışmasın, projeler yarışsın. Herkes koysun projesini, hangisi gerçekleştirebilir. Bunun hesabını Antalya'yı düşünerek yapsın. O zaman kazanan Antalya olur” ifadelerini kullandı.