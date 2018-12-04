Türel'den Kemer'e salon ve kongre merkezi müjdesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer ilçesinde lise son sınıf öğrencilerini ‘Başarıya Teşvik' etkinliği kapsamında tiyatro ile buluşturdu. AŞT'nin ‘Oyun Oyun İçinde' adlı oyununu izleyen öğrenciler Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ünlü oyuncu Mehmet Özgür'le de söyleşi gerçekleştirdi. Türel, Kemer 'de tiyatro salonu ve kongre merkezi açmayı hedeflediklerini söyledi.

Kemer Kiriş Limak Limra Otel'de gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 600 öğrenci Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel ve öğretmenleri ile birlikte Antalya Şehir Tiyatrosu'nun (AŞT) ‘Oyun Oyun İçinde' adlı oyununu izledi. Liseli gençler AŞT Genel sanat Yönetmeni ve oyuncusu Mehmet Özgür'ü de karşılarında görmenin mutluluğunu yaşadı.

Kemer Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kemer Anadolu Lisesi, Kemer Göynük Fen lisesi, Kemer Merkez Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kemer Ünal Aysal Anadolu Lisesi, Özel Kemer Bilce Anadolu Lisesi ve Kemer-Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu öğrencileri tiyatroyu büyük bir beğeni ile izledi. Oyunun ardından AŞT Genel Sanat Yönetmeni ve ünlü oyuncu Mehmet Özgür, Başkan Menderes Türel ile birlikte sahnede öğrencilerle söyleşi yaptı. Mehmet Özgür, Başkan Türel'in Antalya'nın her köşesine hizmet götürdüğünü yeni salonlar yaparak kültür ve sanata büyük destek verdiğini söyledi.

“Sizi kıskanıyorum, çok şanslısınız”

Antalya'nın kültür sanat hayatında özellikle gençlere ulaşabilmek için Mehmet Özgür ve ekibinin müthiş eserler ortaya koyduğunu belirten Başkan Menderes Türel, “Yakın zamanda Gündoğmuş'ta yeni bir kültür merkezi açtık. İnşallah Kemer 'e de bir tiyatro salonu ve kongre merkezi açmayı hedefliyoruz. İnşallah aranızdan Mehmet Özgür gibi büyük sanatçılar çıkar. Gençler valla sizleri kıskanıyorum sizin yerinizde olmak isterdim. Neden biliyor musunuz? Biz lise yıllarındayken böyle belediye başkanlarımız yoktu. Bizi tiyatroya getiren sosyal etkinliklerle destek veren bir başkanımız yoktu. Biz bunları bulamıyorduk o yüzden çok şanslısınız” dedi.

Gençlerle selfie hatırası

Gençlere nasihat de veren Başkan Türel, “Sizin başarılı olmanız bizim başarılı olmamız demek. Genç neslin başarılı olması, ülkenin başarılı olması demek. Tabi yoğun bir ders programı içerisindesiniz. Hayat bir planlama bizim yöneticilik anlayışımızda en önemli prensibimiz ‘Planla, Uygula, Denetle.' Hayatınızı doğru planlarsanız başarı kendiliğinden gelir. Bir taraftan derslere yoğunluk vereceğiz bir taraftan sosyal faaliyetlerimizi de kötü alışkanlıklardan uzak durmak kaydıyla ihmal etmeyeceğiz. Çünkü kültür, sanat, spor gençleri aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak tutan en önemli unsur. Biz de bu konuda size destek olacak bütün çalışmaları bir ağabeyiniz olarak yapacağız. Gençler için ne yapsak azdır.”

Başkan Türel ve Mehmet Özgür söyleşinin ardından gençlerle selfie yaparak anı ölümsüzleştirdi.