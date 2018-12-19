Türel'den Kepez'e övgüler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Bugün Kepez'de mülkiyet sorunu kalmadıysa, Hakan Tütüncü başkanımızın ve muhtarlarımızın gayretleriyle oldu” dedi.

Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü ve Kepezli muhtarların her ay geleneksel olarak bir araya geldiği muhtarlar buluşmasının finaline; Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, Konyaaltı Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Faruk Kıldıran ve ev sahibi Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Feyzullah Büyükkeleş ile muhtarlar katıldı. Muhtarlar buluşmasında Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi'nin yaptığı ve yapacağı icraatlar anlatıldı, muhtarların talepleri dinlendi.

Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, hem mahallesine hem de ilçesine sunduğu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti. Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek de, ilk kez Kepez'de gördüğü böylesi dayanışma örneğinin devam etmesini dileyerek, tekrar aday olan muhtarlara yeni dönemlerinde başarılar diledi.

Tütüncü: “Her sorunu bir bir çözdük”

Belediye bürokratları, encümen üyelerinin muhtarlarla bir araya geldiği toplantıların Kepez Belediyesi ile Kepezliler arasındaki en önemli nişanelerden biri olarak gördüklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, farklı bir müşavere, kardeşlik ortamının oluştuğunu söyledi. Göreve geldikleri 2009 yılındaki ilk buluşmalarda vatandaş ve muhtarların çözüm bekleyen birikmiş sorunlarından konuştuklarını hatırlatan Tütüncü, “Sorunlar bir bir çözüldükçe, bu toplantılarımız bir dost, kardeşlik sohbetine dönüştü. Gelecek hedeflerimizi konuşmaya başladık. Kepez'e mahsus olarak 5 yıldır, her ay muhtarlarımızla bir yerde buluşuyoruz. Eklenen 2 mahalleyle birlikte 68 olan mahallemizde farklı bir 5 yılı tamamladık. Muhtarlarımız bu final buluşmamıza, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve bürokratlarının katılımını çok arzu etti” dedi.

Kepez'e Büyükşehir desteği

Altı çizilmesi gereken en önemli konunun Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi hizmetlerinin nereden nereye geldiğini ortaya koymak olduğunu vurgulayan Tütüncü,“İlk buluşmalarımızda vatandaşlar yıllarca birikmiş sorunlarını sıralayınca, üzerimizden buldozer geçmiş gibi olurdu. Artık nereye gidersek gidelim, mülkiyet sorunu tamamlandı. 2009'da en ufak yağmur yağdığında biz sabaha kadar uyumaz, 100-150 su baskını ihbarını değerlendirirdik. Hele metrekareye 350 kg yağış olduğunda seferberlik ilan ederdik. Şiddetli yağmurların olduğu 2 gün öncesine kadar, sadece 6 tane ihbar geldi. Nereden nereye geldik diye düşünüyorum. Su baskınlarından mülkiyet sorunlarından gündemi uzaklaştırmış hale geldik. Başkan Türel ve bürokrat arkadaşlarıyla çok uyumlu çalışmalarla bunu başardık. Bizi desteklemeselerdi, belki bu kadar başarıyı ortaya koyamazdık.” Diye konuştu.

“Aynı heyecanla yola devam”

Kepez'in en büyük ana arteri Süleyman Demirel Bulvarı'nın şiddetli yağmurların yağmasıyla adeta Venedik'e döndüğünü hatırlatan Tütüncü, Büyükşehir Belediyesi'nin içinden kamyonetlerin geçebileceği büyüklükte drenaj çalışmasını ortaya koymasıyla bu manzaraların unutulduğunu söyledi. Kepez'in her yerinde hizmetleri taşırken Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarını gördüklerini dile getire Tütüncü, “Yeni dönemde yine bu hizmet belediyeciliğini aynı heyecanla taşımaya kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Muhtarlarımız ile belediyemizin güçlü bağı olması, vatandaş taleplerinin daha iyi iletilmesini sağlamıştır. Belediyemizin gören görü işiten kulağı muhtarlarımız olmuştur. Yeni dönem yeni güzelliklerle bize gelir” diye konuştu.

Türel: “Başarımızda muhtarların payı büyük”

Gazetecilik yaptığı yıllarda belediye başkanlarının sorunlarını aktaran muhtarlarla bir araya gelmeye çekindiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, bu toplantıda belediye ile muhtarlar arasındaki karşılıklı iyi niyeti gördüğünü söyledi. Türkiye'deki başarılı belediye anketlerinde birçok alanda Türkiye birincisi olmayı bırakmadıklarını belirten Türel, “Sizlerle memleket aşkıyla, millet heyecanıyla çalışmaktan bu başarı kaynaklanıyor. Muhtarlarımız mahalle sorunlarını aktarmasalardı, ya da biz ihmal etseydik, bu noktaya gelemezdik. Bu başarının gizli kahramanlarının muhtarlarımız olduğunu söylüyoruz. Sizler bu anlamda onur duyabilirsiniz” diye konuştu.

“Fatih Mahallesi için kanun çıkardık”

Antalya'nın şanslı bir dönem geçirdiğini belirten Türel, sadece Avni Tolunay Mahallesi'nin mülkiyet sorunu için anında Ankara'ya gidip bakanlarla görüşüp çözebilecek bir dönemde olduklarını söyledi. Mahalle sorunlarını çözmek için kocaman TBMM'de Antalya'nın bir mahallesinin adının geçtiği kanun çıkartabildiklerini örnekleyen Türel, “Fatih Mahallesi'nin hazine ve vakıflar arazisi takaslarını çözülemeyecek dönemden, çözme noktasına getirdik. Kepez'de mülkiyet sorunu kalmadıysa, Hakan Tütüncü başkanımızın ve muhtarlarımızın gayretleriyle oldu” diye konuştu.

“Kepez'e 2.200 katrilyon yatırım”

Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez'e bu dönemde toplam 2 katrilyon 200 milyondan fazla yatırım yaptığını açıklayan Türel, “2004- 2009 arasında Antalya'da 5 ilçemizde toplam 1 katrilyon yatırım yaptık diye övünüyordum. Antalya tarihinde ilklerin tanışması bizim dönemimizde oldu. Bu yatırımların içinde bizim desteklerimizle yapılan Sütçüler'deki Devlet Hastanesi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kavşağı gibi bazı önemli hizmetler yok. Antalya'nın en büyük kavşağını 4 katlı olarak Kepez'e kazandırıyoruz. Sadece yağmur suyu drenaj maliyeti 150 trilyon Türk lirasına yakındır.”