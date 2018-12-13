Türel'den üniversite öğrencilerine üst geçit müjdesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İlim Yayma Cemiyeti'nin Kariyer Günleri kapsamında Kepez Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin konuğu oldu. Hizmetlerini anlatan Türel, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Altyapı, üstyapı, raylı sistem, vizyon projeler gibi bir çok hizmetle uğraştıklarını belirten Türel, “Bunlar bir şehrin maddi kalkınması için çok önemlidir. Yatırım yapmazsanız sizlere iş sunma imkânımız olmaz. Bir taraftan sizlere yeni iş kapısı sahalarını açacak yatırımları yapmaya çalışıyorken diğer taraftan da şehrimizin manevi kalkınmasını sağlayacak diğer hizmetleri de çok önemsiyoruz” dedi.

Kavşakların öğrencilere faydası

Antalya'da bu dönemde 27 tane kavşak yaptıklarını kaydeden Başkan Türel, “Raylı sistemi 55 kilometreye çıkartıyoruz. Bu projeler gençlerimiz için de önemli. Eskiden saatlerce dakikalarca trafikte vakit kaybediyorken şimdi okulunuza veya yurdunuza daha çabuk gelip gidiyorsunuz. O yolda israf ettiğiniz vakti belki derslerinize daha çok çalışmak suretiyle kullanabiliyorsunuz. Yani kavşağın gençliğe ne faydası var, diyenler çıkabilir. Halbuki eğitim öğretimin kolaylaştırılması açısından önemli bir faydası olduğun söyleyebiliriz” diye konuştu.

Belediyeciliğin insan yaşamını kolaylaştıran beceri sanatı olduğunu ifade eden Türel, “İnsanların doğumundan ölümüne bu süreçte sizlerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalara imza atmaya gayret ediyoruz. Ve bütün bunları yapıyorken, aynı Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi Antalya'da da hem maddi hem manevi kalkınmayı birlikte yürütme gayreti içerisindeyiz. “Şehirler insanların karakterini belirler” diyor İskender Pala hocamız. Biz de şehrimize düzgün, ahlaklı, doğru dürüst bir karakter yüklemeye çalışıyoruz. Çok değil 2009-2014 yılında bizim olmadığımız dönemde bu şehirde belediye başkanının bu şehre yüklemeye çalıştığı karakterin arkasında Bira Festivalleri vardı. Mezarlık yeri alamıyorum diye “krematoryum kuracağım insanları yakacağım” diyen bir belediye başkanı vardı. Bunların hiçbiri hesapsız söylenmiş laflar, yapılmış işler değildi. Allah nasip etti 2014 yılında 30 Martta seçimleri kazandım. Bir hafta sonra o bira festivalinin yapıldığı yerde ne mutlu bana ki biz Nihat Hatipoğlu hocamızla Mevlidi Nebi haftası düzenledik. Ama aynı yerde bizden önce bira festivali yapılıyorken orada bir genç maalesef hayatını kaybetti.”

Kültür Kavşağı'na demonte üst geçit yapılacak

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Menderes Türel, kazaların yaşandığı üniversitenin kuzey girişindeki sıkıntının dile getirilmesi üzerine şöyle konuştu: “Orası Karayollarımızın sorumluluğunda olan bir yer. Karayolları söz konusu Kültür Mahallesi kavşağını katlı kavşak yapacak. Bu kavşak inşaatına da kısa bir süre sonra başlanacak. Şimdi üst geçit istenilen yer kavşağın yapılacağı alan içerisinde kalıyor. Dolayısıyla orada bir kavşak inşaatı başladığında o üst geçit oradan sökülüp atılacak. Bu israf olur. Şimdi karayollarımız ile yaptığımız görüşmede Ocak sonuna kadar demonte yani sökülür, takılır bir üst geçidi inşallah sizin daha rahat bir geçiş imkanınız için koyacağız.”

5 cami projesi

Başkan Menderes Türel, cami projeleriyle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti: “Şu an Antalya'da 5 farklı nokta cami inşaatıyla bizzat ilgileniyorum. Bunlardan bir tanesini serbest bölgede açılışını yaptık. İkinci camimiz yeni Kurşunlu Mezarlığında o da bitmek üzere. Finike'de Eroğlu Nuri cami çok güzel bir şekilde Finike'nin siluetine müthiş biz zenginlik katacak. Onu tamamlıyoruz. Işıklar'da Millet Bahçemizin içinde bir camiyi de tamamlayacak çalışmanın içindeyiz. Ve Antalya'nın 30 bin kişilik en büyük camisinin inşaatını belediyenin imkanlarıyla devam ettiriyoruz. Bunların dışında Üniversite Camisi'ne de çevre düzenlemesi altyapı bağlantıları gibi işler için 8-9 milyonluk bir mali destek sağlıyoruz.”

Tır ve kamyonlar için garaj yapılacak

Türel, bir öğrencinin trafiğin yoğun olduğu saatlerde tır ve kamyonlarının kent merkezine girmesinin engellenmesi yönündeki önerisini şu şekilde cevapladı: “Tır ve kamyonlarla ilgili dönem dönem bazı ana bulvarlarda belirli saatlerde yasaklar koyduğumuz oluyor. Bundaki en büyük eksikliğimiz de Antalya'nın hala bir tır ve kamyon garajının olmaması. Şehir çeperinde tır ve kamyon garajı olursa bu araçların şehir içi trafiğine bırakılmaması yönünde bir alternatif oluşturabilirsiniz. Bu hafta içerisinde tır ve kamyon garajı ile ilgili bir çalışmamız başlayacak. Çok da uzatmayacağız. Hemen organize sanayi bölgesinin orada yukarıda bir yere yapacağız.”