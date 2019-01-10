Türel'in CHP'lilerle Antalyaspor kavgası

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Antalyaspor'a gelir getirecek meclis kararına CHP grubu ret oyu verdi. CHP Grubunun ret kararına sert tepki gösteren Başkan Menderes Türel, “Lafla Antalyasporlu olunmayacak kötü günde Antalyasporlu olunacak. CHP'nin bu kararını Antalyaspor camiası en güzel şekilde değerlendirecektir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi devam meclisinde Murtapaşa ilçesi Demircikara Mahallesi'ndeki 6299 ada 1 parselde Antalyaspor'a gelir sağlayacak plan değişikliği ile ilgili karara CHP Grubu'nun ret oyu vereceğini açıklamasına Başkan Menderes Türel tepki gösterdi. CHP'li tüm ilçe belediye başkanlarının, ilk kez Büyükşehir Belediye Meclisi'ne katılmaması dikkat çekti. Başkan Türel, “Bugünkü meclis oturumuna CHP'li ilçe belediye başkanlarının neden gelmediğini daha iyi anlıyorum. Sadece Antalyaspor atkısı takıp tribüne gitmekle Antalyasporlu olunmuyor. Antalyaspor benim için aşktır. Benim için aşk yedi harftir o da Antalya'dır. Bunu böyle bilelim. Şimdi Antalyaspor'umuza gelir sağlayacak bir meclis kararını burada inşallah hayırlısıyla alacağız. Bu mecliste ilme, hukuka, tekniğe uygun olmayan hiç bir şeye evet demeyiz. Her gündem maddemiz yargıya açıktır. Ha yargıya gidenleri de biliyoruz bundan önceki konularla ilgili. Antalyaspor maçlarına gidip, sözde Antalyasporlu olup özde Antalyasporlu olmayan bazı arkadaşların, bazı odaların bu davaları açtığını da burada maalesef itiraf etmekten üzüntü duyuyorum. Lafla Antalyasporlu olunmayacak, kötü günde Antalyasporlu olunacak. Biz böyle bir Antalyasporluyuz. Biz tribünden geliyoruz, taraftarlıktan geliyoruz. Hatta amigoluktan geliyoruz. Bununla da şeref duyuyoruz” diye konuştu.

Söz konusu parsel Muratpaşa sınırlarında olduğu için Antalyaspor yönetiminin Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı kanaatini öğrenmek için ziyaret ettiğini belirten Türel, “Ancak bu konuyla ilgili kendisi olumsuz baktığını ifade etmiş. Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri ve başkanından aldığım bilgiler bunlar” dedi.

CHP grubunun alanın 1/binlik planlama yetkisinin Muratpaşa Belediyesi'nde olduğunu iddia etmesi üzerine Türel, “Söz konusu parselde mülk sahibi Antalyaspor Derneği 600-700 metrekarelik bir alanı Büyükşehir Belediyesi'ne hibe ediyor. Biz de bu alanı belediye hizmet alanı olarak planlayarak önemli bir ihtiyacımızı karşılayacağız. Bu planlama ile Antalyasporumuza da önemli bir gelir kazandıracağız. Büyükşehir Belediyesi'nin kanunları gayet açıktır. Kendi içerisinde bulunduğu mülkler ve onlarla ilgili adalarda, parsellerde veya kendisini ilgilendiren bir protokole imza attığı takdirde Büyükşehir Belediyeleri 5 binlik plana da binlik plana da yetkilidir. Hatta ruhsat vermeye de yetkilidir. Biz bütün konuları enine boyuna hukuka ve tekniğe uygun olup olmadığını değerlendirerek meclisimize getiriyoruz.”

Antalyaspor'un bir aşk olduğunu yineleyen Başkan Türel, “Aşkın gözü de kördür derler ama bizim burada bu aşkın neticesinde gözümüz de kör değil doğrusunu yapıyoruz. Bu açıklamalarımızdan sonra oylarınızın müspete dönüşeceğini umut ediyorum. Antalyaspor camiası Cumhuriyet Halk Partisi grubunu elbette bununla ilgili vereceği karardan dolayı en güzel şekilde değerlendirecektir. Biz sözde Antalyaspor'lu değiliz. Özde Antalyasporluyuz. Antalyaspor Antalya'nındır. Kimsenin tekelinde değildir. Siyasilerin hiç değildir. Antalyaspor bir aşktır. Biz bu aşkımızın gereğini her zaman yerine getiririz ama bazı sözde Antalyasporlu olanların da Antalyasporluluğu dikkate alınmasını özde bir Antalyasporlu olarak her zaman dile getiriyorum” ifadelerini kullandı.

Ardından ilgili gündem maddesi AK Parti, MHP, İyi Parti gruplarının kabul, CHP grubunun ise ret oyuna rağmen, oy çokluğu ile kabul edildi.