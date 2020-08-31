Turgay Genç, 82 belediye başkanı arasından 5'inci oldu

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, SONAR Araştırma şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında, pandemi döneminde yaptığı çalışmalar, belediye hizmetleri ve sosyal yardımlarla Türkiye genelinde 82 belediye başkanı arasında 5'inci oldu.

SONAR Araştırma şirketi İstanbul, Ankara ve İzmir dışında kalan büyükşehirlerin ilçe belediye başkanları arasında kamuoyu araştırması yaptı. “Genel olarak düşündüğünüzde korona döneminde ilçe belediye başkanınız sizce başarılı mıdır? Yoksa başarısız mıdır?” sorusuna cevap verenlerin yüzde 62.2'si Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç lehine oy kullandı.

Yaptıkları çalışmaların vatandaşlar tarafından takdir edilmesinden gurur duyduğunu ifade eden Turgay Genç, “Bizim için her şeyden önce insan ve sağlığı geliyor. Bu bilinçle ilçemizde virüsün yayılmaması vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve güveni için tüm mesai arkadaşlarımla azami gayreti gösteriyoruz. Mücadelemiz henüz bitmedi. Çalışmalarımız sürerken halkımızın başarımızı takdir etmesi onur verici. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.