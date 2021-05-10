Turgay Genç, erzak dağıtımına katıldı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Çıplaklı Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Genç, ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımı yaptı.

Döşemealtı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 5 bin aileye erzak dağıtımı yaptı. Hayırseverlerin de desteğiyle hazırlanan erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Nar Masa ekiplerinin çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Genç, vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını kutladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Meclis üyeleri, ilçe başkanları ve ilgili birim müdürleriyle Çıplaklı Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Genç, Nar Masa ekipleri tarafından tespit edilen ekonomik durumları iyi olmayan ailelere erzak yardımı dağıtımına katıldı. Bazı aileleri bizzat kendisi erzak paketi veren Turgay Genç, herkesi iyi bayramlar diledi.