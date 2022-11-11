Turgay Genç: “Kadın voleybol takımımız gururumuz”

Döşemealtı Belediye Başkanı ve Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Turgay Genç, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ağırladı. Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan Döşemealtı Belediyesi Spor Tesisleri ve Şehit Er Tevfik Cebeci Stadyumunu gezen TVF Başkanı Üstündağ, “Turgay Genç Başkanı ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Özellikle Voleybol başta olmak üzere bir çok spor branşına büyük yatırımlar yaparak gençleri sporla buluşturuyor” diye konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ,TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu,TVF Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi A. Nihan Karaçam Salkaya Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü ziyaret etti. Başkan Genç'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Federasyon Başkanı tesisleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hem Yıldız hem Midi kız Voleybol takımlarının Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etmelerinden dolayı sporcuları ve Başkan Genç'i tebrik eden Mehmet Akif Üstündağ, Voleybol Federasyonu Kadınlar 2'nci liginde mücadele eden Döşemealtı Belediyesi Kadın Voleybol takımına başarı diledi. Başkan Turgay Genç ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bizim için en büyük öncelik gençlerin spor yapması. Voleybol, Futbol, Güreş, Bisiklet, Halter ve bir çok branşta yüzlerce lisanslı sporcumuz var. Amacımız onlara en iyi imkanı sağlayarak elde edecekleri büyük başarıların yolunu açmak. Kadın Voleybol takımımız gururumuz” dedi.