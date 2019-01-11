AKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Alkaya, "Yönünü Türkiye'ye çevirmiş turistin beklentisi, tarifeli uçak seferlerin artırılması ve çeşitlendirilmesi. Nitelikli turizm beklentimiz bizim de bu yönde. Mutlaka bazı adımları atmamızı gerektirmektedir" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Alkaya, Hollanda Utrecht'te gerçekleşen Vakantiebeurs Turizm Fuarı'nda Hollanda pazarı ve fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alkaya, Hollanda pazarının son yıllarda çeşitli nedenlerle kaybettiği talebi 2018 yılından itibaren yeniden yükselen ivmeye çevirdiğini belirtti. Alkaya, potansiyeli itibari ile Hollanda pazarının, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde alım gücü, tatil sıklığı ve sürelerinin uzunluğu nedeniyle hedef pazarlar arasında en önemlilerinden birisi olduğunu söyledi.

Fuarın, Hollanda pazarının yanı sıra Avrupa genelinde bu yılın talebine yönelik rakamların alındığı, hem tüketici hem de profesyonellerle bir araya gelindiği önemli bir fuar olduğunu söyleyen Alkaya, "Fuarı ziyaret eden tüketicilerde Türkiye, özellikle Antalya ilgisi yüksek. Hollandalı golfçüler de golf turizmi açısından Antalya Belek bölgesi için büyük bir potansiyel. Özellikle golf turizmi ve kültür ekseninde yönünü Türkiye'ye çevirmiş turistin beklentisi, tarifeli uçak seferlerin artırılması ve çeşitlendirilmesi. Nitelikli turizm beklentimiz bizim de bu yönde mutlaka bazı adımları atmamızı gerektirmektedir" dedi.

Nitelikli hizmetin uçakta başladığını, havalimanlarında devam edip otellerde noktalandığını hatırlatan Alkaya, nitelikli turizm kavramının bir ülkenin sadece nitelikli otellerine gösterilen ilgi ile sınırlı olmaması gerektiğine dikkat çekti. Nitelikli turizmin aynı zamanda o ülkenin tüm tarihi ve kültürel değerlerine gösterilen ilgi ile bir bütünlük sağladığında anlamlı olacağının altını çizen Alkaya "Hiç şüphe yok ki nitelikli turizm daha fazla turizm geliri demektir. Ülkemiz turist sayısında yakaladığı başarıyı turizm gelirine de yansıtabilmelidir. Bize göre en önemli eksikliğimiz de buradadır. Turistin oteller dışında harcama yapmaya yöneltecek, çevre ile ilgili tüm düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesine ve altyapının güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Turizm bütünlüğü ancak konaklama tesislerimizde son yıllarda yakaladığımız güçlü hizmet kalitesindeki başarıyı, tüm turistik destinasyonlara taşımakla mümkün olacaktır. Türk turizmi ekonomik ürünleri ile dünya turistinin ilgisini çektiği kadar, aynı zamanda nitelikli ürünleri ile geniş yelpazede üst segment turistin de ilgisini çekecek adımları mutlaka atmalıdır. Eşsiz tarihi ve kültürel zenginliğimiz ve rakiplerimize göre bizi farklı kılan hizmet anlayışımız ile elde ettiğimiz rekabet gücümüzü turizm gelirlerimize yansıtabilmeliyiz" diye konuştu.