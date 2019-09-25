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Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bu sabah saatlerinde rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar, tatil yapan turistlere engel olamadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu sabah saatlerinde rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar, tatil yapan turistlere engel olamadı. Dalgalara rağmen yerli ve yabancı turistler yüzmeye devam edince, plaj işletmesi megafonla anons edip cankurtaranı alarm durumuna geçirdi.


Bu sabah Alanya bölgesinde rüzgar sebebiyle denizde aşırı dalgalar oluştu. İncekum halk plajında denize giren vatandaşlar ve yabancı turistler dalgaya rağmen denizden çıkmayınca, işletme sahibi Recep Erdoğan ve cankurtaran tarafından uyarıldılar. Herhangi bir boğulma vakası yaşanmaması için megafonla anons edilerek, vatandaşların ve turistlerin dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

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