İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turistleri taşıyan ticari taksi kaza yaptı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin ticari taksiye yandan çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ticari takside bulunan 2 turist yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin ticari taksiye yandan çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ticari takside bulunan 2 turist yaralandı.


Kaza, Side Kavşağı'nda meydana geldi. Ediline bilgiye göre Manavgat'tan Side istikametine gitmekte olan Lütfettin Yaşarbaş'ın kullandığı 07 J 0036 plakalı ticari taksiye, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Cemal Bakuş'un kullandığı 06 SH 135 plakalı otomobilin Side-Total Kavşağı'nda yandan çarptı. Otomobilin refüje çıkarak trafik lambasına çarparak durabildiği kazada, ticari takside yolcu olarak bulunan Finlandiyalı turistler Kristina Kaisu Tuulikkı Hyoki ve Mıra İda Maria Santala yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Finlandiyalı turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.