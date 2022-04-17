Turistleri taşıyan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 13 yaralı

Antalya'da, havaalanından aldığı 12 Alman turisti Alanya'daki otellere götüren tur minibüsü, seyir halindeyken lastiği patlayınca önce bariyerlere çarptı ardından şarampole yuvarlandı. Kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 turist yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-400 Karayolu Manavgat ilçesi Kızılot mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya Havaalanından aldığı Alman turistleri Alanya'daki otellere götüren Kamil Demir idaresindeki 20 AGM 990 plakalı tur minibüsü lastiğinin patlaması sonucu refüjde bulunan çelik bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.

Olay yerine itfaiye ekipleri, çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Kazada, 12 Alman turistin yanı sıra araç sürücüsü de yaralandı. Araçta sıkışan 1 Alman turist, itfaiye ve sağlık ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kazayı gören bir sürücü ise kaza yapan aracın arkasında olduğunu, bir anda aracın lastiğinin patlamasıyla önce bariyerlere çarptığını sonra şarampole yuvarlandığını söyledi.