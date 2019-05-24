Turistlerin tatil dönüşünde bıraktığı oyuncaklar, köylerdeki çocukların yüzünü güldürüyor

PAYD olarak “Çocuklar İçin Elele” kampanyası başlattıklarını belirten Eren Güngör, kampanya kapsamında otellerde görev alan animatörlerin, turistler tarafından bırakılan eşyaları toplayıp, paket haline getirdikten sonra derneklerine ulaştırdıklarını, kendilerinin de bu toplanan eşyaları kırsal kesimde ihtiyacı olan çocuklara ulaştırdıklarını belirtti.

Dernek olarak topluma katkı sağlayacak adımlar atmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Güngör, ''Ufacık bir iyilik dünyayı değiştirir' fikrinden yola çıkarak kırsal bölgelere de imkanları kısıtlı çocuklarımıza bir el uzatarak keyifli bir sosyal sorumluluk projesini hazırladık” diye konuştu.

“Paylaşmak güzeldir” diyen Güngör, kampanyaya ilişkin, "Otellerimize gelen misafirlerimiz tatil dönüşlerinde artık ihtiyaç duymadıkları eşyaları, çocuk kıyafetlerini ya da oyuncaklarını bırakarak evlerine dönüyorlar. Bu bağlamda biz de kırsaldaki çocuklarımıza ulaşarak hem dünyalarını daha renklendirmek hem de yardımda bulunmak amacı ile animatörler, otellerde unutulan veya bırakılan kullanılabilir durumdaki her türlü çocuk eşyasını güzel yavrularımıza ulaştırılmak üzere topluyorlar. Bu amaçla toplanan çok sayıda koli eşya kırsal kesime ulaştırılıyor'' dedi.