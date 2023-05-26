Turizm bölgesinde uyuşturucu satan şüpheli jandarmadan kaçamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından evine yapılan baskınla yakalandı. Evde 1 kilo 200 gram bonzai, 100 gram kubar esrar, 54 gram metamfetamin ve 3 şişe uyuşturucu madde yapımında kullanılan sentetik madde ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekiplerince Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, Side başta olmak üzere turizm bölgelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen S.A.'nın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 200 gram bonzai olarak bilinen sentetik cannabinoid maddesi, 100 gram kubar esrar, 18 pakette toplam 54 gram metamfetamin ve 3 şişe uyuşturucu madde yapımında kullanılan sentetik madde (amonyak, dolantine, adrenaline) ele geçirildi. Şüpheli S.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.