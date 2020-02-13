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Turizm çalışanı otomobilinde ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde turizm çalışanı, park halindeki otomobili içerisinde ölü vaziyette bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizm çalışanı, park halindeki otomobili içerisinde ölü vaziyette bulundu.


Başından vurulan ve ayaklarının arasında tüfek bulunan 2 çocuk babası 48 yaşındaki H.Y'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.


Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren 112 ekipleri, Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı Akaryakıt istasyonu yakınlarında yol kenarında park halindeki 07 DHJ 94 plakalı otomobil içerisinde bir şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen emniyet güçleri yaptıkları incelemelerde ölen şahsın 48 yaşındaki H.Y olduğunu belirlerken, cenaze Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesine oradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Evli ve 1 kız 1 erkek olmak üzere 2 çocuk babası olduğu bildirilen H.Y'nin turizm sektöründe çalıştığı, bir otelin mutfak şefi olduğu öğrenildi.

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