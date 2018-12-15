Turizm çalışanları toplu konutlarının temeli atıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in seçim vaatleri arasında yer alan Turizm Çalışanları Toplu Konut Projesi'nin temeli Serik Kocayatak'ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle atıldı. Bakan Kurum, ilk etapta temeli atılan 583 konutun Aralık 2019'da teslim edileceğini söyledi.

Serik Kocayatak'ta yapılan törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, TOKİ Başkanı Ömer Bulut katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya turizminin milli ekonomiye katkısının çok büyük olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bu otellerde çalışan bu hizmetleri sunan vatandaşlarımız büyük övgüyü hak ediyor. Başkan Türel'in turizm çalışanlarının böyle bir ihtiyacı olduğunu iletmesi üzerine Serik'te böyle bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu proje otellerimizde çalışan dar gelirli vatandaşlarımızı ilgilendiren proje. Antalya'da pilot bölge olarak Serik'te uyguluyoruz. Türkiye'de ilk defa bir sektörün çalışanına yönelik böyle bir proje yapılması da büyük önem arz ediyor.”

Aralık 2019'da teslim

Temeli atılan 583 konutun yaklaşık 440'ının 2+1 daire olduğunu, 140 tane 3+1, 3 tane de 1+1 konut bulunduğunu kaydeden Bakan Kurum, Aralık 2019'da daireleri sahiplerine teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi. Projenin alt gelir grubu vatandaşlara hitap ettiğini belirten Kurum, “Dolayısıyla ödeme şartları da vatandaşlarımızın ödeyebileceği çerçeve de oluşturulacak. 3+1 daireler 180 bin ile 210 bin TL arasında. 2+1 daireler 130 bin ile 160 bin TL arasında. Tabi katına ve şerefiyesine göre dairelerimizin fiyatları değişiklik arz ediyor. Projenin Serik'e Antalya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Turizme çok önemli yatırımlar

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, temel atma törenine yeni fırsat bulduklarını, konutların inşaatlarının büyük bölümünün yükseldiğini söyledi. 2014 seçim kampanyası öncesinde turizm çalışanlarına konut taahhüdü verdiklerini hatırlatan Türel, “Büyükşehir Belediyesi olarak turizme çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Belki Antalya'nın en büyük turizm yatırımcısı Büyükşehir Belediyesi. İşte hemen yanı başınızda Belek'te yapacak olduğumuz arıtma tesisinin bugünlerde ihalesini gerçekleştiriyoruz. Bu arıtma tesisi gerçekleştiğinde Belek Kadriye Boğazkent Sahilimizde 2040 senesine kadar bir arıtma problemi kalmayacak inşallah. Geleceği de planlayan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. G20 zirvesi ile birlikte Serik ve çevresinde Belek bölgesinde yapmış olduğumuz asfalt çalışmalarından güzelleştirme çalışmalarına kadar peyzaj çalışmalarına kadar bunların hepsi aynı zamanda birer turizm yatırımı” dedi.

Talep toplama devam ediyor

Turizm çalışanlarını da unutmadıklarını ifade eden Başkan Türel, “Şimdi burada TOKİ ile el ele vererek turizm emekçisini ev sahibi yapacak bir adım atıyoruz. Ve yaklaşık 583 konutun ilk etapta temelini atıyoruz. Tamamı 2 bin 200 konut olacak. Şu anda almış olduğumuz talepler henüz 361 konutta. Talepleri almaya devam ediyoruz. Bu ay sonuna kadar devam edecek. Buralardan ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız turizm çalışanları bir an önce ellerini çabuk tutmalarında fayda var” diye konuştu.

606 liradan başlayan taksitler

Proje içinde 1+1, 2+1, 3+1 daireler bulunduğunu belirten Türel, “Bu daireler gerçekten fevkalade konforlu bir mimari anlayışla gerçekleştirildi. Daire büyüklüğüne göre turizm çalışanları 606 liradan başlayan taksilerle burada konut sahibi olabilecekler. Bu küçük taksitlerle TOKİ, turizmde çalışan bahçıvan, emekçi, bulaşıkçı, belboy dediğimiz o dar gelirli kardeşlerimizi ev sahibi yapacak. TOKİ'ye ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

İlk etabı tamamlanan Kuzey Çevreyolu'nun turizm konutlarının yanından geçeceğini belirten Türel, ulaşım olarak çok elverişli bir hale gelecek projenin Antalya'nın yanı başında bir yaşam alanı olacağını kaydetti.

Ne söz verdiysek fazlasıyla yaptık

Seçimler sırasında verdiği bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğu içinde olduğunu dile getiren Başkan Türel, “2014 seçimlerinde vatandaşa ne taahhüt ettiysek, fazlasıyla yapmışız. 19 kavşak yapacağız demişiz, şuan 27 kavşağı tamamladık, 35 kavşağa ulaşacağız. Serik tarihinde ilk kez bizim dönemimizde katlı köprülü kavşaklarla tanıştı. Raylı sistem demişiz, 18 kilometre bitmiş şimdi 55 kilometreye ulaşan bir raylı sistem ağına sahip oluyoruz. Turizm çalışanına konut demişiz işte artık bununda temellerini attık inşaatları tamamlamak üzereyiz” ifadelerini kullandı.

Türel, konutlar bittiğinde burayı toplu ulaşım ağımızla da tanıştırıp herkesin dilediği yere en güzel şekilde gitmesini sağlayacaklarını da söyledi.

Vali'den teşekkür

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da “Antalya gibi neredeyse gelirinin büyük bir kısmı turizmden elde eden bir şehirde turizm çalışanlarına yapılan bu ve benzeri yatırımların çok önemli olduğunu biliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız 2014 seçimlerinde vermiş olduğu bu söz doğrultusunda bugün 583 konutun temelini atıyoruz. Bölgede 2000 konuta kadar çıkabilecek rezerv alanımız var. Bundan dolayı başta Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Toplu Konut İdaremiz ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.