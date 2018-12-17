Turizm çalışanlarının yağmur çilesi

Manavgat'ta başta Side bölgesi olmak üzere Sorgun, Ilıca-Kumköy, Çolaklı, Kızılağaç, Çenger ve Gündoğdu'da bulunan turistik tesislerde çalışan vatandaşlar, çalıştıkları tesislere gidecekleri servisi, yaz aylarında güneş altında beklerken kış aylarında da yağmur altında beklemek zorunda kalıyor.

Antalya Caddesi Migros karşısında servis bekleyen otel çalışanları kaldırımda bulunan ağacın altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalışırken, bazı otel çalışanları servis saatinden çok önce gelerek üst geçidin merdivenlerinin altında servis bekliyor.

Manavgat'ta turizm çalışanlarının servis beklediği noktaların büyük bölümünde turizm çalışanlarının oturabileceği, yağmur ve güneşten korunabileceği kapalı alan bulunmadığını belirten turizm çalışanları, yetkililerden acilen üzeri kapalı yerler istediklerini belirterek “Özellikle yağmurlu havalarda sırılsıklam oluyoruz. Birçok arkadaşımız yağmurda beklediği için üşüterek hastalanıyor" dediler.