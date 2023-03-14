İhlas Haber Ajansı

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Turizm cenneti Kaş'ta kaçak yapılar yıkılıyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde kaçak yapılarla mücadele devam ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kaçak yapılarla mücadele devam ediyor. Bu çerçevede Likya Yolu üzerinde deniz manzaralı yüzme havuzlu 2 yapının yıkım işlemine başlandı.


Yasal işlemlerin ardından yıkım kararı çıkan kaçak ve izinsiz yapılar, Kaş Belediyesi ekipleri tarafından yıkılıyor. Bezirgan Mahallesi Ferizini mevkiinde yer alan taşınmazda imara aykırı inşa edilen yüzme havuzlu 2 yapının yıkım işlemine başlandı.


Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı personelin bulunduğu yıkımda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yıkım çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.


Öte yandan, Likya Yolu üzerinde bulunan kaçak yapıların yıkım işlemi sırasında yürüyüş rotasında ilerleyen bir turist görüldü. Görevlilerden rotayla ilgili bilgi alan ve yoluna sakin şekilde devam eden turist, kısa sürede gözden kayboldu.

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