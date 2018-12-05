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Turizm cenneti Kekova'da sel

Antalya’nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak yağış, seralarda su baskınlarına yol açarken, bölgedeki turizm cenneti Kekova’da da kısa süreli sele neden oldu.

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak yağış, seralarda su baskınlarına yol açarken, bölgedeki turizm cenneti Kekova'da da kısa süreli sele neden oldu.


Demre'de dün akşam saatlerinde başlayan ve uzun süre etkisini gösteren yağmur, ilerleyen saatlerde bölgedeki seralarda su baskınlarına yol açtı. Özellikle Çevreli ve Üçağız Mahallelerinde etkili olan yağmur sonrası, çiftçiler seralarındaki ürünlerinin zarar görmemesi için kendi imkanlarıyla suyu boşalttı. Sera diplerinde biriken sular yağışın etkisini gözler önüne sererken, ilerleyen saatlerde etkisini kaybeden yağmur, çiftçilere derin bir nefes aldırdı.



Turizm cennetinde korku dolu anlar


Kekova ismiyle bilinen turistik Üçağız Mahallesi'nde de, uzun süre yağan yağmur, derelerin taşmasına neden oldu. Yokuş aşağı aniden gelen sel, bölgedeki esnaf ve ev sahiplerine korku dolu anlar yaşattı. Yağışın etkisini azaltmasıyla birlikte sel hızını kaybederken, selin getirdiği su mahalle meydanında birikti.


O anlarsa vatandaşların cep telefonuna anbean yansıdı.

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