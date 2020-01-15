İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turizm fuarına Alanya akını

Hollanda’da düzenlenen turizm fuarına Alanyalı turizmciler akın etti.

Hollanda'da düzenlenen turizm fuarına Alanyalı turizmciler akın etti.


Hollanda'nın Utrecht şehrinde yapılan turizm fuarı Vakantiebeurs kapılarını bu sene 50'nci kez açtı. 15-19 Ocak tarihleri arasında yapılan fuarın ilk gününde profesyonellere yönelik yoğun iş görüşmeleri yapıldı. Fuarda Alanya'yı Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ile ALTİD ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, temsil etti.


ALTİD ve ALTAV Yönetim Kurulu üyeleri de tanıtım çalışmalarına destek verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye standında bulunarak fuar tanıtım çalışmalarına destek verdi ve önemine dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.