Turizm işletmecilerinin ‘kısıtlamada müşteri kabul ediyor' kavgasına adli kontrol şartı

Antalya'da ‘kısıtlamada müşteri kabul ediyor' kavgasında önce hastanelik ardından karakolluk olan turizm işletmecileri, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Mayıs Cumartesi günü Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce husumetli oldukları ileri sürülen turizm işletmecileri Adile Demirel (53) ve Mevlüt Çan (31) arasında sokağa çıkma kısıtlamasında işletmenin faaliyette olduğuna yönelik tartışma çıktı. İddiaya göre, Adile Demirel, komşu işletmeci Mevlüt Çan'ın kafesini açıp müşteri kabul ettiğini ispatlamak için cep telefonuyla kayda girdi. Bunu duyan Çan, Demirel ile sözlü tartışmaya girdi. Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, iddiaya göre Mevlüt Çan satırla, Adile Demirel ve eşi Hasan Demirel de tuğla ve kürekle birbirlerine girdi. Kavga sonrası Adile Demirel ve Mevlüt Çan başlarından ve vücudunun çeşitli noktalarında yaralandı. Taraflar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, bugün Demre Sulh Ceza Hakimliğince itiraz yolu açık olmak üzere Mevlüt Çan, Adile Demirel ve eşi Hasan Demirel'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.