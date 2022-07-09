Turizm istişare toplantıları devam ediyor

ALTİD'in düzenlediği bölgesel istişare toplantıları Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Keykubat, Oba, Tosmur ve Konaklı bölge otel işletmecilerinin katılımıyla devam etti. Bölgesel ve turizme yönelik genel sorunların ele alındığı ve geleceğe yönelik çözüm yollarının masaya yatırıldığı görüşmelerde işletme maliyet hesaplamaları, kalifiye personel, kurum içi mesleki eğitimler, stajyer alımları, sivil toplum kuruluşlarının önemi ve otel işletmecilerinin ortak hareket kabiliyeti, 2023 sezonu acente kontratları, çevresel faktörlerin turizme etkisi, basit işletme belgesi ve yıldızlama kriterleri ve Alanya'da günlük kiralanan konutlar başta olmak üzere önemli konular değerlendirildi.

Her yıl yapılan bölge toplantılarının önemine değinen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Sili, “Alanya'nın 5 farklı bölgesinde turizm değerlendirme toplantılarımızı tamamladık. Yaptığımız toplantılarda, üye otellerimizin bölgesel ve genel sorunlarını dinledik ve istişarelerde bulunduk. Çalışmalarımız hem bölgemiz hem de üye işletmelerimizin geleceğine yönelik çalışmalar ekseninde ve mevcut ile birlikte sorunların bertaraf edilmesi doğrultusunda devam edecek” dedi.