Turizm kenti Antalya'da aynı gün iki mevsim

Turizmin başkenti Antalya'da bir günde iki mevsim yaşanıyor. Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta Saklıkent'te kar yağışı etkili olurken, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde vatandaşlar güneş altında denize girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından bugün birçok kentte kar yağışı etkili olurken, turizm kenti Antalya'da sabah saatlerinde güneş açtı. Kentte hava sıcaklığı 14 derece nem oranı yüzde 42, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelerek denize girdi. Bazı vatandaşlar ise sahil bandında yürüyüş tutarak balık tuttu.

"Sivas'ı aratmıyor, maşallah"

Öte yandan kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bin 900 rakımlı Saklıkent kayak merkezi ve Feslikan Yaylasında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışını değerlendirmek isteyen Antalyalılar akşam saatlerinde araçlarına binerek bölgeye gitti. Aracı ile kar yağışının olduğu alana giden Sivaslı bir vatandaş, “Plakamız 58, Sivaslıyız. Burada da kar bulduk. Sivas'ı aratmıyor. Maşallah" diyerek, Antalya'da karla oynamanın keyfini çıkardı.

Kar yağışının ardından kent merkezinin hemen yanında bulunan Beydağlarının ise zirvesi beyaza büründü. Şehir merkezinde görülen beyaz örtü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

“Denizin imkanlarından faydalanıyoruz"

Konyaaltı'nda denize giren İbrahim Adalı, “Denizin imkanlarından faydalanıyoruz. Yaş ve kış yüzüyoruz. Sağlık için şart. Herkese tavsiye ederim. Vücudumuz alıştı. Mart'tan sonra soğuma başlıyor. Hemen hemen deniz suyu sıcaklığı dışarısı ile aynı. Yükseklere kar yağıyor, alçaklara yağmıyor. Zamanı gelince kayak yaparız inşallah” diye konuştu.