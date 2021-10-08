Turizm merkezi Alanya, ünlülerin rotası oldu

Antalya'nın Alanya ilçesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve Rotahane ekibinin ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesine ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin kültürel zenginliklerini tanıtmayı ve turizm konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Rotahane ve Bukla Tur ile birlikte “Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz” projesi kapsamında Alanya'ya seyahat düzenledi. Proje kapsamında Cenk Eren, Emel Müftüoğlu, Aytaç Doğan, Aşkım Kapışmak ve Adem Axoi gibi ünlü isimler Alanya'yı keşfetti. Rotahane ekibini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve eşi ağırladı.

Seyahatin ilk gününde teleferik ile tarihi Alanya Kalesi'ne çıkan misafirler Süleymaniye Camii'nden sonra Ömürlü Kemal Atlı Kültür Evi'nde ipek dokuma workshopu yaparak bilgi aldı. Alanya Belediyesi tarafından restore edilerek hayata kazandırılan bedesteni gezen, tarihi ve doğal güzelliklerini yakından inceleyen misafirler, tarihi ayakta tutan çalışmalarından dolayı Başkan Yücel ve ekibine teşekkür etti.

Alanya mutfağını tattılar

Turun devamında Alanya Mutfak Kültürü Evi'nde Mutfak Mirası Alanya ekibi tarafından hazırlanan Alanya mutfağı tadım sofrası ile bölgenin yöresel lezzetleri keşfedildi. Rotahane kurucusu Pervin Ersoy, Öksüz Helvası pişirme atölyesine katıldı. Alanya Belediyesi tarafından coğrafi işareti alınarak tescillenen Gülüklü çorbadan Taratorlu patlıcana, Nerdek şerbetinden Sütlü kabağa kadar yöreye ait lezzetler misafirler için özel olarak hazırlandı. 13. yüzyıl Selçuklu dönemine ait tarihi sarnıç, Kayhanlar Evi ve bedesten ziyaretinde ipek kozasından çiçek workshopu yapıldı. Gezi kapsamında Alanya mutfağı ile özdeşleşen bir diğer lezzet avokado bahçesi ve muz serası ziyaret edildi. Ekip, dalından avokado ve muz hasadı yaptı.

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'ni de ziyaret eden Ersoy ve beraberindekiler, engelli bireylerin sosyal hayata adaptasyonunun sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaları inceledi. Merkez hakkında bilgiler alan Pervin Ersoy, Alanya Belediyesini çalışmalarından dolayı tebrik etti. Pervin Ersoy ve beraberindekiler, 2 günlük Alanya turunun ardından kentten ayrıldı.