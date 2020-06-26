Turizm merkezi Antalya'da, milyonluk arsa icradan yarı fiyatına satılacak

Antalya'da 1 milyon 384 bin TL değerindeki 2,5 dönümlük arsa, yarı fiyatına icradan satışa çıkacak.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yer alan 1 milyon 384 bin TL değerindeki 2 bin 418 metrekarelik arsa icradan yarı fiyatı olan 692 bin TL'den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre Gazipaşa ilçesi, Yeni Mahalle/Köy, Değirmen Yamacı Mevki, tarla vasıflı taşınmaz ilçe merkezinin (hükumet konağından) yaklaşık 500 metre güneydoğusunda, yer alıyor. Antalya-Mersin ana asfalt yol üzerinde bulunan arsa birçok kamu kurum kuruluşuna yürüme mesafesinde olması ile de dikkat çekiyor. İhale 12 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.30 da yapılacak. İcra uzmanı Caner Çakı, arsanın konum olarak çok iyi yerde bulunduğunu belirterek, “İcradan satışa çıkacak olan arsa her ne kadar tarla niteliğinde bulunsa da ilçe merkezinin içinde yer almakta. Şartnameye baktığımızda birçok kamu kurumu ve hükumet konağına da yürüyüş mesafesinde yer alıyor. Yatırımcıları için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.