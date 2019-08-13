Turizm merkezi Kaş'ın nüfusu bayramda ikiye katlandı

Antalya'nın turizm merkezlerinden Kaş'ın 55 bin olan nüfusu Kurban Bayramı dolayısıyla ikiye katlanarak yaklaşık 90-95 bine yükseldi.

Kaş'ta seyahat acentesi turizm işletmecisi Aşkın Coşkun, 55 bin nüfuslu Kaş'ta bayramda nüfusun iki katı, yaklaşık 90-95 bin turist ağırladıklarını söyledi.

Kaş'ın küçük bir kasaba olduğunu hatırlatan Coşkun, "Kaş'ta toplam 217 civarında pansiyon ve otel mevcut. 5 bine yakın da villa konaklaması var. Yatak kapasitesi toplamda 25 bin civarında. Kaş, Antalya ilinde en çok mavi bayraklı plajlara sahip. Misafirler bu plajlara gitmenin yanında, bir çok aktivitelere de katılabilir. Zaten Kaş bir doğa merkezi, bir dalış merkezi. Burada yamaç paraşütü, deniz kanosu yapabilirler. Kanyon geçişlerine katılabilirler. Jeep safari yapabilirler. Kekova batık şehir bölgesinde tekne turlarına katılabilirler. Kaş'a gelen misafirlerimizin yaklaşık 10 bini bu günübirlik turlarımıza katılıyor. Herkesi davet ediyoruz" dedi.

Turizmde ivme

Kalkan Restorancılar Derneği Başkanı Mustafa Akdeniz ise, Kaş'ta turizmin çok iyi durumda olduğunu ve sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, "Gelen misafirler önümüzdeki yıl için rezervasyonlarını yapıyor. Kaş ve Kalkan bölgemiz büyümeyi sürdürüyor. İki yıl önce bölgemizde yabancı turistler azalmıştı ancak İngilizler yine gelmeye devam ediyor. Türkiye'de çok kaliteli hizmet almaya devam ediyorlar. İngilizlerin ülkemize, Antalya'mıza, Kaş'ımıza, Kalkan'ımıza ve Patara'mıza gelmeye devam edeceklerini düşünüyorum” diye konuştu.