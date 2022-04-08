Turizm öğrencileri, uluslararası kongrelerde sunum yapacak

Alanya HEP Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden Veera Veronika Grasten, Robert Can Copeland, Gözde Çiçek, Iman Muqdad Khalaf Alsamaraıe ve Tatu Aaron Grasten, ‘turizm' konulu araştırmaları ve çalışmaları ile uluslararası kongrelerden kabul aldı.

“Başvuru kısa sürede kabul edildi”

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nihan Sidar, öğrencilerin konu seçimini güz döneminde Turizm Yönetiminde Özel Konular dersi çek>rçeveside yaptıklarını, turizm sektörü ile ilgili literatür taraması ve araştırmalarını ise bahar döneminde aynı dersin devamı olarak tamamladıklarını söyledi. Akademik danışmanlarının yönlendirmesi ve destekleri ile sunum yapacak öğrencilerin kongreye hazırlandıklarını aktaran Dr. Öğretim Üyesi Nihan Sidar, “Öncelikle tüm öğrencilerimizi çok kısa bir süre içerisinde kabul almalarından dolayı kutluyorum. Bilindiği üzere bizler bile akademisyenler olarak zaman zaman bu tür akademik etkinlik ve çalışmalara katılma konusunda problemler ile karşılaşabiliyoruz. Ancak dersi alan tüm öğrencilerimizin henüz ilk başvurularında ve çok kısa süre bir süre içerisinde kabul almaları gerçekten mutluluk verici. Bizler öğrencilerimiz ile birlikte hem üzerinde düşünülmesi gereken hem araştırma yapılması gereken hem de mevcut problemler karşısında çözümler üretilmesinin hayati olduğu konuları seçmeye özen gösterdik” dedi.