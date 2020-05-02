Turizm şehri ikinci güne de sessiz girdi

Turizm şehri Antalya'da 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu. Devriye gezen aynı zamanda kavşaklarda görev alan polisler, rastladıkları yaya ile sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Antalya'da sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri, kısıtlamayla birlikte kente giriş çıkışlar kadar önemli kavşaklarda ve ana arterlerde görev aldı. Kavşaklarda yaya ve sürücüleri durduran ekipler, kimlik kontrolü ile izin belgesi kontrolü gerçekleştiriyor. Kentin araç trafiği bakımından işlek caddelerinden Mevlana Caddesi ile yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda kısıtlama dışında kalanlar hariç vatandaşların olmadığı gözlendi.

Korona virüsünden önce yine araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı Antalyaspor Kavşağı'nda da polis ekipleri kontrol noktalarında görev aldı. Araçları tek tek duran ekipler, nadir geçen sürücülerin kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını kontrol etti.