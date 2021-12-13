Turizm Sektörü mezunları Antalya'da buluştu

Geleneksel yıllık toplantıları için Antalya'da bir otelde buluştu.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki otellerde ve acentelerde çalışmakta olan çok sayıda mezun yönetici yanında çok farklı sektörlerde önemli görevlerde bulunan ATİOYOMED'liler bir araya geldi. Gala yemeği öncesi yapılan istişare toplantısında, turizm sektöründeki insan kaynağı sorununun büyük olduğunu ve önümüzdeki yıllar için şimdiden köklü çözümler üretilmesi gerektiğinin altı çizildi. ATİOYOMED Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özkan, köklü ve sürdürülebilir bir çözüm için tüm tarafların mutabakatı ile çıkacak bir meslek yasasına ve kapsamlı bir turizmde insan kaynağı politikasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Özkan, tüm mezun dernekleri ile bir araya gelerek bu konuda yapmış oldukları çalışmalar hakkında dernek üyelerini bilgilendirdi. Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Bahar'da özellikle mevsimlik iş yapan otellerdeki personel çalışma ve barınma koşullarının, çalışan bağlılığını çok etkilediğini vurguladı. Toplantı sonrası, geleneksel gala yemeğinde buluşan mezunlar hem eski arkadaşlıklarını yad etti hem de gönüllerince eğlendiler. Ayrıca burs geleneğini sürdürülerek 2022 için ADÜ Turizm fakültesinden 15 öğrenciye burs sağlanacağı bildirildi.