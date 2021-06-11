Turizm sezonu öncesi Çıralı'da çevre temizliği

Park Bahçeler ekipleri, Kemer Çıralı'da trafiği engelleyen ağaç ve çalı guruplarını temizledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Kemer'de turizm sezonu öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler Kemer Çıralı bölgesinde yol kenarlarında bulunan ağaç ve kurumuş otları temizledi.

Bölgede araçların görüş alanı ile geçişini engelleyen ağaçların ve çalı gruplarının budamasını yapan ekipler kuruyan yabani otları temizledi. Yapılan budama ve temizlik çalışması ile Çıralı yol güzergahında görüş alanı açıldı.