Turizm Teşvik Kanununda değişiklik teklifi Meclis'te

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Turizmi Teşvik Kanun'da teklif ettiğimiz değişiklik ile personelin derme çatma yapılar ya da otellerin bodrum katları yerine daha insani ortamlarda konaklamasını sağlayacağız. Kanun teklifimiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca personel lojmanı alanı tahsis edilmesi imkanı getirilmektedir" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile birlikte 58 milletvekilinin Turizm Teşvik Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi bugün TBMM'de görüşülmeye başlandı. Kanun teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan Uslu, 2018 yılında Antalya'ya yaklaşık 14 milyon Türkiye'ye 46 milyon turist geldiğini anımsatarak, "Bu dönemde turizmde hem geliri hem de turist başına geliri arttırma çalışmalarına daha çok önem veriyoruz. Daha nitelikli zengin turisti daha fazla sayıda Antalya'mıza, ülkemize getirmek için çalışıyoruz. Antalya için turist hedefimiz 2019 yılında 17 milyon turist. Antalya'da yalnızca sayısı arttırmıyoruz, farklı turizm konseptleriyle geliri de arttırıyoruz. Hem altyapısına hem tanıtımına verdiğimiz desteklerle, golf turizmi, spor turizmi, kongre turizmi ve su altı dalış sporu gibi alanlarda Antalya hızla gelişiyor. Türkiye için 2023 için hedefimiz 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri. Bir yandan turizmin hem pazarını hem de ürünü çeşitlendirme anlamında yeni yeni çalışmalar yapıyoruz. Diğer yandan turizm sektörünün taleplerini alıp, çözümler üretiyoruz. Tahsis taleplerindeki bürokratik süreçlerin kısaltılmasından, sektörde çalışanların yaşam koşullarını iyileştirmeye, turizm çeşitlendirmeye desteğe kadar önemli değişiklikler içeren teklifi vekil arkadaşlarımızla hazırlayıp TBMM'ye sunduk. Çok yakında Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla kanunlaştıracağız" dedi.

"İnsani ortamlarda konaklamalarını sağlayacağız"

TBMM'ne sunulan yasa teklifi ile turizm bölgelerinde personel lojmanları için tesis alanları oluşturmanın önünün açıldığını kaydeden Uslu, "Turizm sektöründe nitelikli personel tedariki ve personelin yaşam koşullarının kalitesinin yükseltilmesi hem hizmet kalitesi hem de müşteri memnuniyeti açısından çok önemli. Turizmi Teşvik Kanun'da teklif ettiğimiz değişiklik ile personelin derme çatma yapılar ya da otellerin bodrum katları yerine daha insani ortamlarda konaklamasını sağlayacağız. Kanun teklifimiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca personel lojmanı alanı tahsis edilmesi imkanı getirilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm tesislerinde çalışanların konaklama ihtiyacının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla, ilanlı olarak sosyal ve teknik alt yapı hizmetlerine katılım payı alınması şartıyla denize cephesi olmayan ve imar planlarında bu amaca yönelik yerleri, personel lojmanları için turizm tesis hizmet alanı olarak tahsis edilebilecek. Personel memnuniyetine bağlı olarak turizm sektöründe müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin de artacağı aşikardır. Kanun ile sağlanacak konaklama ortamları ile personelin sürekliliği sağlanacak, çalışma şevki yükselecektir. Turizm sektöründe istihdam edilen nitelikli personelin konaklama ihtiyaçları; turizm tesisinden ayrı ve denize kıyısı olmayan imar planlarında bu amaçla ayrılan alanlarda yapılacak turizm tesis hizmet alanlarıyla gidermiş olacağız. Teklif bu gün Meclis'te görüşülüyor, haftaya Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kanunlaşması bekleniyor" diye belirtti.

Teklif maddeleri neler

Madde 1- Personel lojmanı alanı: Bakanlık tarafından turizm tesisi yapılmak amacıyla yatırımcılara tahsis edilen taşınmazların üzerinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin sadece konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla; yardımcı hizmet ünitelerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilen, turizm tesisi için tahsis edilen alanın dışında kalan ve bu alana bitişik olmayan, denize cephesi bulunmayan ve imar planlarında bu amaçla ayrılan turizm tesis hizmet alanlarını,"

Madde 2- Personel lojman alanları; tahsise ilişkin diğer hususların sağlanması şartı ile Bakanlık tarafından aynı bölgede adına kamu taşınmazı tahsis edilen yatırımcılara, ana tahsisin süresiyle eş zamanlı olacak şekilde ilanlı olarak sosyal ve teknik alt yapı hizmetlerine katılım payı alınması şartıyla tahsis edilebilir. Tahsis edilen bu alanlar, amacı dışında kullanılamaz ve ana tahsisten ayrı olarak devredilemez, üzerinde inşa edilen bina ve tesislerin asli unsuru üçüncü kişilere kiralanamaz veya işletme hakkı devredilemez. Bu koşullara uyulmaması halinde, bu alanların tahsisleri iptal edilir. Bu alanlar üzerinde bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilir. Daha önce adına personel lojman alanı tahsisi yapılanlara aynı ana tahsise bağlı olarak yeniden tahsis yapılmaz.