Turizm ve Sanat Festivalinin son gününde Zeynep Bastık sahne aldı

Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin son gününde binlerce vatandaş Zeynep Bastık konseri ile eğlendi.

3 gün süren Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali sona erdi. Hem yurt içinden hem de yurt dışından on binlerce vatandaşın katıldığı ve muhteşem etkinlikler ile konserlere sahne olan festivalin son gününde ünlü DJ Faruk Sabancı ve sevilen sanatçı Zeynep Bastık sahne aldı. En güzel parçalarını Alanya halkı için seslendiren Zeynep Bastık, muhteşem bir konsere imza attı. Zeynep Bastık'a hediyelerini vermek için sahneye çıkan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Günlerdir herkes sizi soruyor. İnanılmaz bir kalabalık var. Değerli vatandaşlarımız festivalimiz 3 gündür sürüyor. Sizleri böyle mutlu görmek bize de güç, kudret veriyor. Bu yıl festivalimizin sonuna geldik. Gelecek yıl 21. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivalimizde görüşmek üzere" dedi.

Başkan Yücel, Zeynep Bastık'a el işçiliği ile yapılan sedef çiçeğinden tablo ve su kabağı portresi hediye etti. Zeynep Bastık hediyeleri çok beğendiğini belirterek Başkan Yücel'e teşekkür etti. Zeynep Bastık şarkıları ile eğlence geç saatlere kadar devam etti.