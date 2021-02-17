Turizmci Cömertoğlu: "Hiç görmediğimiz bir şey yaşıyoruz, 2022'ye rezervasyon geliyor"

Turizmci Tolga Cömertoğlu, turizm sektörünü etkileyen pandemiyle beraber erken rezervasyonlara bir müddet veda edileceğini belirterek, "Gelen rezervasyonlar haziran ayının başından başlıyor, ekim ayına, kasıma kadar devam ediyor. Hiç görmediğimiz şey, 2022 senesine rezervasyon geliyor" dedi.

Antalya'da hizmet veren Delphin Hotels'in Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Cömertoğlu, pandemiyle beraber otellerini sadece 3 ay açtıklarını, kaliteli hizmet çerçevesinde doluluğu yüzde 65 ile sınırlandıklarını söyledi. "Otelleri ağzına kadar doldurmadık" diyen Cömertoğlu, "Para kazanmak için değil çalışma arkadaşlarımıza aidiyet duygusu hissettirmek, misafirlerimize eski tatil yuvalarını unutturmamak için tesisleri açtık" dedi.

"Hiç görmediğimiz bir şey, 2022'ye rezervasyon geliyor"

2021 rezervasyonlarının 2019'a kıyasla yüzde 27-30 geriden geldiğini aktaran Cömertoğlu, 2019 yılının rekor bir yıl olduğuna da dikkat çekti. Erken rezervasyonlara bir müddet veda edileceğini ifade eden Cömertoğlu, "Gelen rezervasyonlar tamamen haziran ayının başından başlıyor, ekim ayına, kasıma kadar devam ediyor. Hiç görmediğimiz şey, 2022 senesine rezervasyon geliyor" şeklinde konuştu.

"Sezon mayısta, haziranda açılırsa indirimler olmaz"

2021 yılında otel fiyatlarında değişiklik olup olmayacağı sorusuna ise Tolga Cömertoğlu, "Biz otel fiyatlarında şu anda bir indirim yapmadık ama bazı aksiyonlar olabilir. Sezon mayısta, haziranda açılırsa aksiyon olmaz, yani indirimler olmaz. Fiyatlar şu an geçen sene ve 2019 senesiyle aynı gidiyor" yanıtını verdi.