Turizmci Cömertoğlu: “Turizmciler olarak odamız yok”

En büyük döviz getiren sektörün odası yok, meslek kanunumuz yok” dedi.

Turizmci ve iş adamı Tolga Cömertoğlu, son yıllarda başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sektördeki son gelişmeleri değerlendiren Cömertoğlu, turizmcilerin odası olmamasından yakındı. “En büyük döviz getiren sektörün odası yok” diyen Cömertoğlu, “Herkesin var, bizim yok. Meslek kanunumuz yok. Ticaret odasının bir komitesiyiz. Birçok sektörün baş tüketicisiyiz ama hala odamız yok. Akdeniz turizminin önemini demek ki anlatamamışız. Turizm ve otelcilere meslek kanunu çıkmadı” diye konuştu.

“Biz Akdeniz turizmcileri, turizmin kahramanlarıyız”

Turizmcilerin önemine değinen Cömertoğlu, “Biz Akdeniz turizmcileri, turizmin kahramanlarıyız. Otellerimizi ilk inşa ettiğimizde kullandığımız ithal ürünler haricinde her şeyi yerli malı kullanıyoruz. Her şey dahilin turizmcisiyiz. Çok büyük bir önemli değeriz. Turizmin başka bir yönü daha var. 1992'den beri birçok felaket gördük. Her krizden hiçbir sektörün gösteremediği başarıyla tarihi bir rekor elde ediyoruz. 2021'de yeniden 2019'u yakalayıp, 2022'de rekor kırdık. İki senede bir krizden uçarak çıkıyoruz. Turizm, inanılmaz bir korona virüsü krizinden çıktı. Türkiye'deki bütün sektörlerin kahramanıyız. Akdeniz turizminin önemini göstermeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“Antalyaspor bu şehrin modası oldu”

Cömertoğlu, Antalyaspor'un marka haline geldiğini ve ilerleyen yıllarda da taraftar sayısının artacağını söyledi. Cömertoğlu, şöyle devam etti:

“10 numaralı loca benimdir. Bana kale arkası çok güzel şeyleri hatırlatıyor. İnanılmaz güzel şeyler yapıyorlar. Türkiye'nin her yerinde kardeşlerimiz var. Hep beraber okullara gidip Antalyaspor sevgisini aşılıyoruz. Taraftar, şehrimin en büyük sosyal markasını sahipleniyor. Önce şehrimiz, sonra vatanımıza sahip çıkmamız gerek. Antalyaspor taraftarı olmak da trend oldu. Şimdi her yerden insanlarımız var. Antalyaspor bu şehrin modası oldu. 2 sene sonra minimum 23 bin taraftara ulaşacağız stadyumda. Bir şehrin ortak paydaşları olarak herkesi bir araya getireceğiz. Bunu başaracağız.”

Cömertoğlu, “Yardım konusunda belki Türkiye'nin en önde gelen gruplarından birisiyiz. Ben hep Allah'a dua ediyorum. Bu devirde kime ne yardım edeceğini bilemiyorsun. Yardımlarımız spontane gelişiyor. 07 gençlik, taraftardan da öte. Yardımlarımız inanılmaz profesyonel. Korona virüsünde yiyecek-içecek sektörü zarardaydı. Öyle bir yardım yapmalıyız ki iki taraf da kazanmalı dedik. Yiyecek içecek biletleri bastırdık. Çok da teşekkür aldık. Kırtasiye yardımlarını da geleneksel hale getirdik” dedi.

“10 tane daha anaokulu projemiz var”

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı okulla ilgili konuşan Cömertoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Cömertoğlu ailesi olarak çok yardımlar, okullar yaptık. 13 tane otel gibi anaokulu yapalım dedik. Şehit bebek haberini gördük. Biz bu yapacağımız okula kendi ismimizi vermeyelim, temeline bile bizim hiç ismimiz geçmesin, bu çocuğun adı olsun dedik. Şehit Bedirhan Karakaya Anaokulu. Ben hayatımda hiç bu kadar gururlanmadım. İnşallah oradan da hayırlı çocuklar çıkacak. Bizim bu hayırda ismimiz geçmiyor, sadece sahip çıkıyoruz. Bir 10 tane daha anaokulu projemiz var.”