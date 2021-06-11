Turizmci Recep Yavuz: “Tüm tedbirlerimizi tekrar revize edip Alman misafirlerimizi karşılamış olacağız”

Almanya, Türkiye için geçerli olan seyahat uyarısını 1 Temmuz'dan itibaren kaldırıyor. Turizmci Recep Yavuz, “Almanya ile ilgili konu tamamen sağlıkla ilgiliydi. Onlarda verileri değerlendirdi ve böyle bir karar aldı. Aynı şekilde Rusya'da bugün yarın kapıyı çalacaktır” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın çoğu ülke için seyahat uyarısını 1 Temmuz'dan itibaren kaldıracağını açıkladı. Buna göre, son 7 günde 100 bin kişide 50 ila 200 vakalık korona virüs oranları kaydeden ülkeler artık “risk bölgesi” olarak sayılmayacak. Bu kapsamda, Türkiye'de riskli sayılan ülkeler sıralamasından çıkartıldı. Buna göre 1 Temmuz itibari ile Türkiye, Alman misafirlerine kapılarını açacak.

“Tatil yapmayı bekleyen binlerce, yüzbinlerce insan için çok doğru bir karar oldu”

Almanya'nın uzun süredir Türkiye'nin vaka sayılarını değerlendirdiğini söyleyen turizmci Recep Yavuz, “Almanya tarafından Türkiye'deki vaka sayıları çok yakından takip ediliyordu. Karşılıklı görüşmelerde günlerdir sürdürülüyor. Almanya'dan da halkın çok ciddi bir talebi vardı Türkiye'ye karşı. Akıl ve mantıkla doğru bir karar verildi. 1 Temmuz itibari ile bu hareketlilik başlayacaktır. Şuan tatil yapmayı bekleyen binlerce, yüzbinlerce insan için çok doğru bir karar oldu bu. Bizim içinde çok olumlu oldu. Yaklaşık 20 gün zamanımız var. Biz de bu 20 günde bütün hazırlıklarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Tüm tedbirlerimizi tekrar revize edip Alman misafirlerimizi karşılamış olacağız. Almanya ile ilgili konu tamamen sağlıkla ilgiliydi. Onlarda verileri değerlendirdi ve böyle bir karar aldı. Aynı şekilde Rusya'da bugün yarın kapıyı çalacaktır. Rus turistler Türkiye'yi seviyor” diye konuştu.